Les importations de cuivre de la Chine ont diminué de 6,3 % en 2023, selon les données douanières de vendredi, en raison de l'augmentation de la production nationale et de la hausse du dollar américain qui a entraîné une augmentation des coûts d'importation.

Les importations de cuivre non ouvré et de produits en cuivre se sont élevées à 5,5 millions de tonnes métriques l'année dernière, selon les données de l'Administration générale des douanes. Les données comprennent les anodes, le cuivre raffiné, les alliages et les produits semi-finis.

Ce métal est largement utilisé dans les secteurs de la construction, des transports et de l'énergie.

L'abandon des mesures strictes du COVID-19 en 2023 a permis aux producteurs de cuivre locaux d'augmenter leur production et de mettre en œuvre de nouveaux projets.

Le pays a produit 11,81 millions de tonnes de cuivre raffiné au cours des 11 premiers mois de l'année dernière, soit une hausse de 13,3 % par rapport à la même période en 2022, selon les données du Bureau national des statistiques.

Cela a entraîné une hausse de la consommation de matières premières. Les importations chinoises de minerai et de concentré de cuivre en 2023 ont atteint un niveau record de 27,54 millions de tonnes, en hausse de 9,1% par rapport à 2022, ont montré les données douanières.

En plus de l'augmentation de la production nationale, la force du dollar américain l'année dernière a freiné la demande d'importations de métal, car elle a rendu le produit au prix du billet vert plus cher à l'achat.

En décembre, les importations chinoises de cuivre se sont élevées à 459 338 tonnes, soit une baisse de 16,6 % par rapport à novembre, mois au cours duquel les importations avaient atteint leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans. (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Jamie Freed)