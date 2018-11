Baisse des loyers en octobre, selon l'indice Homegate

Zurich (awp) - Les loyers en Suisse ont légèrement baissé en octobre, révèle lundi le portail immobilier Homegate. Confirmant la tendance dégagée la semaine passé par Immoscout, l'indice Homegate démontre un recul de 0,18% en moyenne par rapport au mois précédent.

Sur un an, la diminution des loyers s'inscrit à 0,26%. Sur un mois, les plus forts reculs concernent les cantons de Zoug et Neuchâtel (respectivement -1,15 et - 1,09%). Genève enregistre en revanche une hausse de 0,83%. Au niveau des villes, Lausanne se distingue par une baisse de 1,62%. Seules Bâle (+0,6%) et Lucerne (+0,1%) signalent une augmentation.

L'indice, établi de concert avec la Banque cantonale zurichoise (BCZ), se situe à 113,2 points. Le pic de 114,6 points remonte à février 2016.

op/buc