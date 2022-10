Baisse des poursuites pour meurtre à Baltimore contre Syed, le sujet du podcast "Serial".

Adnan Syed, 42 ans, a purgé plus de 20 ans de prison pour le meurtre de Hae Min Lee. Un juge de la cour de circuit a annulé la condamnation pour meurtre le mois dernier et l'a libéré après qu'une enquête ait identifié des problèmes dans l'affaire, laissant les procureurs décider s'il faut le rejuger.

Mardi, le bureau du procureur de la ville de Baltimore a déclaré dans un courriel qu'il avait baissé les charges contre Syed. Son avocat n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Syed a maintenu qu'il était innocent et qu'il n'avait pas tué Lee, qui avait 18 ans lorsqu'elle a été étranglée et enterrée dans un parc de Baltimore. Le podcast "Serial", produit par la station de radio publique WBEZ de Chicago, a attiré l'attention nationale sur cette affaire en 2014.

Les procureurs ont déposé une motion le 15 septembre pour annuler la condamnation après avoir mené une enquête d'un an aux côtés d'un avocat commis d'office représentant Syed. L'enquête a révélé plusieurs problèmes avec les témoins et les preuves du procès.

Quatre jours plus tard, les procureurs ont déclaré au juge Melissa Phinn de la Cour de circuit de Baltimore qu'ils n'avaient plus confiance en "l'intégrité de la condamnation" et que la justice exigeait que Syed bénéficie au moins d'un nouveau procès.

Les procureurs ont déclaré avoir découvert de nouvelles informations sur deux autres suspects, qu'ils n'ont pas nommés, dont l'un avait menacé de tuer Lee, et qui ont tous deux des antécédents de crimes violents contre les femmes. Leurs identités étaient connues des procureurs initiaux mais n'ont pas été divulguées à la défense comme l'exige la loi.

Phinn a ensuite ordonné la libération de Syed de la prison, où il purgeait une peine à vie, et l'a placé en détention à domicile.