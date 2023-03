Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation ont reculé en février par rapport à janvier, mais ont progressé en comparaison annuelle. Ce sont les prix des hydrocarbures et des produits pétroliers qui justifient cette baisse alors que l'électricité a augmenté, rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la production et à l'importation s'est fixé à 109 points, soit 0,2% de moins qu'en janvier. Par rapport à février 2022, le renchérissement de l'offre totale des produits du pays et de ceux importés a atteint 2,7%, rapportent les statisticiens fédéraux.

L'indice des prix à la production a augmenté de 0,3% sur un mois et de 3,0% sur un an, à 106,8 points. L'électricité a particulièrement renchéri, comme à une échelle moindre les produits en béton, ciment et plâtre ainsi que le verre et articles de verre ou encore le papier et le carton, détaille un communiqué. Les baisses de prix ont été enregistrées du côté des produits pétroliers, pharmaceutiques, en aluminium et de la viande.

En ce qui concerne les produits venant de l'étranger, les hydrocarbures en particulier ont vu leurs tarifs baisser. L'indice s'est ainsi établi à 113,7 points, perdant 1,0% en un mois et gagnant 2,3% en un an.

Dans le détail, des baisses de prix ont été enregistrées pour les produits pétroliers, les produits organiques de l'industrie chimique, les matières plastiques de base, le verre plat, les ordinateurs et les préparations pharmaceutiques.

Le renchérissement s'est fait du côté des produits pharmaceutiques de base, des métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux, des produits plats en acier et du verre creux. Les carreaux en céramique, les pneus et les produits en béton, ciment et plâtre allongent la liste.

Sur le marché intérieur, le prix des produits manufacturiers s'est stabilisé (0,0%) au regard de janvier et a augmenté de 4,8% par rapport à février 2022. Du côté des exportations de ces mêmes produits, même immobilisme sur un mois, et 0,5% de plus sur un an.

