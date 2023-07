Les contrats à terme sur le blé américain ont chuté de 4,1 % vendredi, les opérateurs bloquant les bénéfices d'une hausse déclenchée par l'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a augmenté les perspectives d'interruption des exportations des deux principaux fournisseurs mondiaux.

Les contrats à terme sur le maïs ont également baissé, sous la pression des prévisions qui annoncent plus de pluie et des températures plus fraîches dans le Midwest américain la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur le soja ont été mitigés, l'insuffisance de l'offre dans le pays soutenant les contrats sur les anciennes récoltes, tandis que l'amélioration des conditions météorologiques a exercé une pression sur les offres de nouvelles récoltes.

"Nous sommes dans un mode où nous allons aller de prévision en prévision", a déclaré Scott Harms, spécialiste des risques agricoles chez Archer Financial Services. "Si le temps est un peu plus frais et humide, le marché va se redresser un peu.

Le blé tendre rouge d'hiver du Chicago Board of Trade pour livraison en septembre a terminé en baisse de 29-1/2 cents à 6,97-1/2 dollars le boisseau. Le contrat a enregistré un gain hebdomadaire de 5,4 %.

"Il y a certainement eu beaucoup de panique ... sur les marchés mondiaux cette semaine. Maintenant, les gens regardent à nouveau les chiffres, et si vous regardez la grande récolte de la Russie et les bonnes récoltes en France et ailleurs dans l'UE, il ne semble pas qu'il y aura un problème de pénurie de blé", a déclaré un négociant français.

La Russie a pilonné des installations d'exportation de denrées alimentaires ukrainiennes pour la quatrième journée consécutive vendredi et s'est exercée à saisir des navires en mer Noire, dans le cadre d'une escalade de ce que les dirigeants occidentaux considèrent comme une tentative d'échapper aux sanctions en brandissant la menace d'une crise alimentaire mondiale.

Le nombre de navires cherchant à récupérer des cargaisons de céréales dans la région de la mer Noire a chuté de 35 % cette semaine par rapport à la semaine précédente.

Les contrats à terme CBOT sur le maïs de décembre se sont établis en baisse de 10 cents à 5,36-1/4 $ le boisseau et les contrats à terme CBOT sur le soja de novembre étaient en baisse de 3 cents à 14,01-3/4 $ le boisseau. Les contrats à terme sur le soja d'août ont gagné 6 cents à 15,01 dollars. (Informations complémentaires fournies par Naveen Thukral à Sinagpore et Sybille de La Hamaide à Paris ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Elaine Hardcastle, Paul Simao et Deepa Babington).