L'indice des prix mondiaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a chuté en mars pour le douzième mois consécutif. Il est désormais en baisse de 20,5 % par rapport au record atteint il y a un an à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 126,9 points le mois dernier, contre 129,7 en février, a indiqué l'agence vendredi. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis juillet 2021.

Le chiffre de février était initialement de 129,8.

La combinaison d'une offre abondante, d'une demande d'importation modérée et de la prolongation d'un accord permettant l'exportation sécurisée de céréales ukrainiennes via la mer Noire a contribué à cette baisse, a indiqué la FAO. Selon l'agence basée à Rome, la baisse de l'indice reflète la diminution des prix des céréales, des huiles végétales et des produits laitiers, qui a compensé les hausses des prix du sucre et de la viande.

"Si les prix ont baissé au niveau mondial, ils restent très élevés et continuent d'augmenter sur les marchés intérieurs, ce qui pose des défis supplémentaires à la sécurité alimentaire", a déclaré Maximo Torero, économiste en chef de la FAO, dans un communiqué.

"C'est particulièrement le cas dans les pays en développement importateurs nets de denrées alimentaires, la situation étant aggravée par la dépréciation de leurs monnaies par rapport au dollar américain ou à l'euro et par le fardeau croissant de la dette", a-t-il ajouté. L'indice FAO des prix des céréales a chuté de 5,6 % en glissement mensuel en mars, le blé enregistrant une baisse de 7,1 %, le maïs de 4,6 % et le riz de 3,2 %.

Les huiles végétales ont chuté de 3,0 %, soit 47,7 % de moins que le niveau atteint par l'indice en mars 2022, tandis que l'indice des produits laitiers a baissé de 0,8 %.

En revanche, le sucre a augmenté de 1,5 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis octobre 2016, en raison des inquiétudes liées à la baisse des perspectives de production en Inde, en Thaïlande et en Chine. L'indice des prix de la viande a augmenté de 0,8 %.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE BLÉ

Dans un rapport distinct sur l'offre et la demande de céréales, la FAO a revu à la hausse ses prévisions pour la production mondiale de blé en 2023, désormais fixée à 786 millions de tonnes, soit 1,3 % de moins que le niveau de 2022, mais néanmoins le deuxième plus grand résultat jamais enregistré.

"On s'attend à des superficies ensemencées presque record en Asie, tandis que des conditions de sécheresse affectent l'Afrique du Nord et l'Europe méridionale", indique la FAO. La FAO a également revu à la hausse ses prévisions de production céréalière mondiale pour 2022, à 2,777 milliards de tonnes, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. La production mondiale de riz en 2022/23 est estimée à 516 millions de tonnes, soit 1,6 % de moins que la récolte record de 2021/22.

L'utilisation mondiale de céréales au cours de la période 2022/23 devrait s'établir à 2,779 milliards de tonnes, selon la FAO, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2021/22. Les stocks mondiaux de céréales à la fin des saisons 2022/2023 devraient diminuer de 0,3 % par rapport à leurs niveaux d'ouverture pour atteindre 850 millions de tonnes.