Baisse des ventes de produits phytosanitaires en Suisse en 2019

Berne (awp/ats) - La quantité totale de produits phytosanitaires commercialisée en 2019 a diminué. Pour la sixième année consécutive, les ventes de glyphosate ont baissé. En parallèle, les ventes de produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique ont augmenté.

L'année dernière, moins de 2000 tonnes de produits phytosanitaires ont été commercialisées, soit 1950 tonnes, a indiqué l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) jeudi dans un communiqué. Le soufre (fongicide) et l'huile de paraffine (insecticide), utilisables en agriculture biologique et conventionnelle, sont les deux substances actives les plus vendues.

Mis à part l'huile de paraffine dont les ventes ont augmenté (+40%), les autres catégories voient leurs volumes de ventes se réduire. Entre 2018 et 2019, 120 tonnes de moins d'herbicides ont été vendues, dont 28 tonnes en moins de glyphosate. Les ventes de cet herbicide ont baissé de 63% depuis dix ans, mais il reste la troisième substance active la plus vendue en 2019, d'après l'OFAG.

Une hausse de 55% des ventes des substances actives utilisables en agriculture biologique et conventionnelle est observée depuis 2008, écrit l'OFAG. Il estime que cette tendance peut être liée à l'augmentation du nombre d'exploitations en agriculture biologique et au recours plus fréquent aux produits utilisables dans une telle agriculture par le reste des exploitants.

L'année dernière, 32 produits phytosanitaires ont été réexaminés quant à leurs conditions d'utilisation et aux risques liés à ces produits. Selon l'OFAG, le réexamen ciblé a été achevé pour neuf substances actives et commencé pour 19 autres.

Les statistiques de ventes des produits phytosanitaires de l'OFAG comprennent la période de 2008 à 2019. Depuis la mise en place de la procédure de réexamen, 861 produits phytosanitaires ont été passés à la loupe.

