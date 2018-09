Baisse des volumes sur le marché suisse des fonds en août

Bâle (awp) - Le marché suisse des fonds a vu ses volumes se contracter de 2,0% en août par rapport au mois précédent. Au recul observé sur les marchés boursiers européens se sont ajoutées des sorties de capitaux, même si ces dernières sont restées modestes. Les investisseurs se tournent vers des placements considérés sûrs, comme les fonds monétaires.

La masse sous gestion a atteint 1118 milliards de francs suisses pendant la période sous revue, soit 22,5 milliards de moins qu'en juillet, indique la Swiss Funds & Asset Management Association (Sfama) mercredi dans son compte-rendu mensuel. Selon elle, la baisse est à mettre sur le compte essentiellement des "reculs significatifs" sur les marchés des actions. Le reflux net de capitaux s'est élevé à 712,4 millions de francs suisses.

"Ce sont surtout les fonds en actions qui ont cédé du terrain, alors que les fonds du marché monétaire ont légèrement progressé, les investisseurs redoublant de prudence", explique le patron de la Sfama, Markus Fuchs, cité dans le communiqué. Et de rappeler qu'en période d'incertitudes, ce type de fonds est prisé par les investisseurs pour "parquer" l'argent à placer.

Les fonds en actions ont vu refluer pour plus d'un demi-milliard de capitaux (-532,7 millions), les placements alternatifs 138,9 millions, les fonds dans les matières premières 122,4 millions et les obligataires 64,8 millions. A l'inverse, les encours dans les fonds du marché monétaire se sont étoffés de 128,3 millions, et ceux dans les fonds stratégiques de 38,0 millions.

Le palmarès des catégories les plus prisées en revanche est resté stable, les fonds en action se taillant la part du lion (42,9%), devant les fonds obligataires (30,5%). La part des fonds monétaires vient loin derrière avec 7,8%.

Parmi les prestataires, UBS domine toujours le marché avec une part de 26,1%. Viennent ensuite Credit Suisse (15,5%), Swisscanto (7,8%), Blackrock (6,0%) et Pictet (5,1%).

(en mio CHF) volume volume variation flux nets août 2018 juillet 2018 marché suisse 1'117'825 1'140'352 -22'527 -712,4 fonds en action 479'752 489'795 -10'043 -532,7 fonds obligataires 341'294 345'969 -4'675 -64,8 fonds stratégiques 129'766 133'439 -3'673 38,0 fonds monétaires 87'408 89'263 -1'855 128,3 fonds immobiliers 35'513 35'998 -485 0,0 fonds mat. premières 22'703 23'710 -1'007 -122,4 placements alternatifs 18'623 19'357 ­734 ­138,9 autres 2'766 2'821 -55 ­19,9

