Baisse du PIB au Brésil au 2e trimestre: -0,1% sur un trimestre

Brasilia (awp/afp) - Le PIB du Brésil s'est contracté de 0,1% au 2e trimestre, a annoncé mercredi l'Institut de la statistique IBGE, alors que la première économie d'Amérique latine souffre toujours de l'impact de la pandémie de coronavirus.

Ce chiffre est plus mauvais que ce que prévoyait un panel d'analystes qui escomptaient une légère progression de la croissance à 0,2% au Brésil, confronté actuellement à une forte poussée de l'inflation et à une très grave sécheresse.

Le PIB a néanmoins progressé de 12,4% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier, au plus fort de la crise économique causée par la pandémie.

L'an dernier, le produit intérieur brut du Brésil a reculé de 4,1%, une baisse historique mais inférieure à celle du PIB des autres pays latino-américains, notamment grâce à un programme d'allocations versées aux plus pauvres.

Les analystes consultés par l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale prévoient une croissance de 5,22% pour 2021, alors qu'ils tablaient sur 5,3% il y a un mois.

Face aux fortes poussées inflationnistes, la banque centrale a relevé début août son taux directeur d'un point, la hausse la plus importante depuis 2003, à 5,25%.

Il s'agit de la quatrième hausse consécutive de ce taux -- qui avait atteint son plancher historique de 2% il y a un an et les spécialistes craignent que ce taux plus élevé n'entrave la reprise économique, dans un pays qui compte plus de 14,4 millions de chômeurs.

afp/rp