Le plus grand assureur du Canada a déclaré un bénéfice de base de 1,32 milliard de dollars canadiens (975,83 millions de dollars), soit 67 cents canadiens par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 1,52 milliard de dollars canadiens, soit 76 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3527 dollar canadien)