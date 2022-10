Baisse du blé, du maïs et du soja en raison des craintes de récession et de la fermeté du dollar

Les contrats à terme de Chicago sur le blé, le maïs et le soja ont chuté mercredi, les craintes renouvelées de récession revenant sur le devant de la scène tandis que les prévisions de rendements de récolte généralement stables aux États-Unis ont également déprimé.

Une hausse du dollar, rendant les exportations américaines plus chères sur les marchés mondiaux, a ajouté une pression à la baisse.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a baissé de 0,7% à 8,96 dollars le boisseau à 1041 GMT.

Le maïs a baissé de 0,4 % à 6,80-1/4 $ le boisseau, le soja de 0,6 % à 13,74-1/4 $ le boisseau.

Le dollar a augmenté mercredi, un jour après avoir subi sa plus grande baisse en une journée depuis plus de deux ans, alors que l'excitation de la hausse des actions de la veille et des devises plus favorables au risque s'est dissipée.

"Le blé, le maïs et le soja sont affaiblis aujourd'hui par les craintes renouvelées d'une récession mondiale et d'une destruction de la demande", a déclaré Matt Ammermann, gestionnaire des risques liés aux matières premières chez StoneX.

"Après l'humeur à risque de mardi, l'humeur est devenue plus risquée aujourd'hui avec des actions en baisse et un dollar ferme défavorable aux perspectives d'exportation des États-Unis."

"On craint que les prix élevés des denrées alimentaires que les consommateurs du monde entier constatent ne réduisent la demande. Le programme d'exportation de soja américain semble déjà mal engagé aujourd'hui."

La pression saisonnière d'une récolte américaine en expansion a pesé sur les prix du soja, tandis que les traders attendaient plus d'informations sur la taille des récoltes américaines.

Le courtier en matières premières StoneX a relevé son estimation du rendement moyen du maïs américain à 173,9 boisseaux par acre (bpa), contre 173,2 précédemment, mais a abaissé son estimation de la production de maïs à 14,056 milliards de boisseaux, contre 14,168 milliards le mois dernier.

Pour le soja, StoneX a abaissé sa prévision du rendement américain pour 2022 à 51,3 bpa par rapport à son chiffre du 1er septembre de 51,8. La firme a prévu que la production américaine de soja serait de 4,442 milliards de boisseaux, contre 4,515 milliards précédemment.

"Dans l'ensemble, cela montre que la récolte américaine ne se dégrade pas de manière significative et que les rendements semblent positifs", a déclaré M. Ammermann. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, reportage supplémentaire de Naveen Thukral à Singapour, montage de David Evans)