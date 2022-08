Baisse du moral des constructeurs de maisons aux États-Unis et de l'activité des usines de l'État de New York

L'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a chuté de 6 points à 49 ce mois-ci, soit la huitième baisse mensuelle consécutive et la lecture la plus basse en dehors de l'ère de la pandémie depuis 2014, selon une enquête publiée lundi. Une lecture inférieure à 50 indique que plus de constructeurs considèrent les conditions comme mauvaises que bonnes.

Selon la NAHB, la hausse des coûts de construction et les taux hypothécaires élevés ont pesé sur le sentiment. La lutte de plus en plus agressive de la Fed pour étouffer une inflation élevée en relevant les coûts d'emprunt a déjà commencé à se faire sentir dans le secteur du logement, qui est très sensible aux taux d'intérêt.

L'indice des ventes actuelles de maisons unifamiliales est tombé de 64 à 57 et l'indice des prévisions de ventes de maisons unifamiliales pour les six prochains mois est tombé de 49 à 47, tandis que l'indice du trafic des acheteurs potentiels est tombé de 37 à 32.

Graphique : Le sentiment des constructeurs de maisons aux États-Unis plonge

Entre-temps, une enquête distincte de la Fed de New York a montré que l'indice "Empire State" sur les conditions commerciales actuelles a chuté de 42,4 points pour atteindre une lecture de -31,3 ce mois-ci. Une lecture inférieure à zéro signale une contraction du secteur manufacturier new-yorkais.

Les fabricants ont signalé une forte baisse des commandes et des expéditions. L'indice des nouvelles commandes de l'enquête a chuté de 36 points pour atteindre un niveau de -29,6, tandis que l'indice des expéditions a dégringolé de 49,4 points pour atteindre -24,1.

Le déclin de l'activité dans l'enquête du 2 au 9 août est également considéré comme reflétant l'impact des actions de la Fed, qui ont provoqué un resserrement des conditions du marché financier.

Graphique : L'activité des usines de l'Empire State plonge

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 225 points de base depuis mars et devrait augmenter son taux directeur de 50 ou 75 points de base supplémentaires lors de sa prochaine réunion les 20 et 21 septembre.

La Fed vise à freiner suffisamment la demande dans l'ensemble de l'économie pour refroidir l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, sans provoquer une forte hausse du chômage. Cet effort a toutefois alimenté les craintes d'une récession.

Les décideurs de la Fed ont souligné que la banque centrale aura besoin que les chaînes d'approvisionnement mondiales se démêlent quelque peu afin d'aider à faire baisser l'inflation. Sur ce front, certaines parties de l'enquête sur l'industrie manufacturière de l'État de New York étaient encourageantes.

L'indice des prix payés est passé à son plus bas niveau depuis février 2021, les commandes non exécutées ont également diminué et l'indice des délais de livraison a baissé pour la première fois depuis mai 2020.

"Cela suggère que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement se sont sensiblement atténués, bien que cela reflète probablement, au moins en partie, un affaiblissement de la demande", a déclaré Daniel Silver, économiste chez J.P. Morgan.