Baisse du nombre d'entreprises créées au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le nombre d'entreprises créées au deuxième trimestre en Suisse a reculé, mais un nouveau "record" a été établi en juin avec la création de 4486 sociétés. Le canton de Genève a connu une baisse plus marquée que la moyenne au 2e partiel, annonce vendredi le spécialiste des services d'information Crif.

Quelque 11'413 entreprises ont été enregistrées au registre du commerce entre avril et juin, ce qui représente une baisse de 5,3% en comparaison annuelle. Au cours de la même période, 7065 sociétés ont été radiées, soit 547 (-7,2%) de moins que l'année précédente, précise le communiqué.

Après une chute des créations de firmes en avril et mai à cause du coronavirus, le mois de juin a établi "un nouveau record" avec 4486 entreprises fondées, soit un bond de 24%.

Au deuxième partiel, la plupart des nouvelles inscriptions ont eu lieu dans les cantons de Zurich (1951), Berne (1030) et Vaud (937). Le Tessin a quant à lui connu une forte baisse de 22,3% des créations d'entreprises, ainsi que les cantons romands de Genève (-21,2%), Vaud (-18,3%) et Neuchâtel (-15,3%). Ceci est également la conséquence de la crise sanitaire qui a plus fortement affecté ces territoires, indique le Crif.

La croissance nette d'entreprises est de 0,5% au deuxième trimestre, alors qu'elle s'établissait à 0,7% au premier trimestre.

Par branche, le commerce de détail (872), le secteur de la construction (830) et le conseil de gestion (773) ont enregistré le plus de créations d'entreprises. Mais le premier et le deuxième sont également les secteurs qui essuient le plus de radiation.

