Baisse du nombre de demandeurs d'emploi au 4e trimestre 2018 et sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 1,1% le trimestre dernier, marqué par le début du mouvement des "Gilets jaunes", pour s'établir à 3.418.600 personnes, soit 38.200 personnes de moins par rapport à fin septembre. Sur un an, il s'inscrit en baisse de 1,5%.

En ajoutant les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), le nombre d'inscrits à Pôle emploi tenus de rechercher un emploi a reculé de 0,8%, soit 44.600 personnes de moins en un trimestre, à 5,605 millions. Sur un an, le nombre total des inscrits dans les catégories A, B et C recule de 0,3%.

En incluant les départements d'Outre-mer, hors Mayotte, le nombre total de demandeurs d'emploi recule de 0,8% sur le trimestre et de 0,2% sur un an, pour s'établir à 5.915.700 personnes.

Au sein de la seule catégorie A, la baisse des effectifs au cours du quatrième trimestre s'est manifestée dans l'ensemble des tranches d'âge, qu'il s'agisse des moins de 25 ans, avec un recul de 2,9% (-1,3% sur un an), des 25-49 ans, avec une diminution de 1,1% (-2,1% sur un an), ou des plus de 50 ans, avec un repli de 0,2% (-0,1% sur un an).

Le taux de chômage, calculé par l'Insee selon les critères du Bureau international du travail (BIT), pour le quatrième trimestre sera publié le 14 février.

Orienté à la baisse depuis le printemps 2015, il était ressorti stable à la fin du troisième trimestre à 8,8% en métropole et 9,1% en incluant les départements d'Outre-mer (hors Mayotte).

(Marc Joanny, édité par Yves Clarisse)