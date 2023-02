Baisse du pétrole Brent dans un contexte de renforcement du dollar et de prudence avant les minutes de la Fed

Le pétrole brut Brent était en baisse de 59 cents, soit 0,5%, à 83,57 dollars le baril mardi. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de mars, qui expire mardi, était en hausse de 78 cents, soit 1,02%, à 77,12 dollars à 0146 GMT.

Les contrats WTI n'ont pas été réglés lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis. Le contrat WTI d'avril, actuellement le plus actif, était en hausse de 52 cents, soit 0,68 %, à 77,07 $.

"Le dollar américain s'est renforcé et a fait pression sur le prix du pétrole lors de la session asiatique d'aujourd'hui, provoquant un repli des marchés pétroliers après le rebond d'hier", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

Les traders attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, prévu mercredi, car les données sur l'inflation de base ont augmenté le risque que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps.

Alors que les importations de pétrole de la Chine devraient atteindre un niveau record en 2023 et que la demande de l'Inde, troisième plus grand importateur de pétrole au monde, augmente dans un contexte de resserrement de l'offre, tous les regards sont désormais tournés vers la politique monétaire de la plus grande économie et du plus grand consommateur de pétrole au monde.

Selon les analystes, les prix du pétrole pourraient augmenter dans les semaines à venir en raison de l'insuffisance de l'offre et d'un rebond de la demande, malgré les obstacles à court terme tels que les hausses des taux d'intérêt américains.

"La demande chinoise de brut russe est revenue aux niveaux observés au début de la guerre en Ukraine", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

"L'Occident va essayer de faire pression sur la Chine et l'Inde pour qu'elles ne cherchent pas de sources alternatives, ce qui devrait maintenir le marché du pétrole tendu", a déclaré Moya.

La Russie prévoit de réduire sa production de pétrole de 500 000 barils par jour (bpj), soit environ 5 % de sa production, en mars après que l'Occident ait imposé des plafonds de prix sur le pétrole et les produits pétroliers russes.

"Malgré l'action à court terme des prix sur l'accumulation excessive des stocks américains de la semaine dernière, les marchés pétroliers sont toujours confrontés à un problème de sous-approvisionnement en raison de la réouverture de la Chine et des réductions de la production russe à venir", a déclaré Teng de CMC.