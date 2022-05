Baisse du résultat annuel pour Visana

Zurich (awp) - L'assureur maladie et accidents Visana a vu ses primes quasiment rester stables l'année dernière, mais a enregistré un net repli de son bénéfice. Alors que l'assurance-maladie obligatoire a enregistré une perte, l'assurance complémentaire a vu son bénéfice augmenter légèrement.

La société bernoise a enregistré un 2021 un produit de l'activité d'assurance en hausse de 1,4% à 3,58 milliards de francs suisses, pour des charges en hausse de 4,3% à 3,54 milliards, a détaillé Visana lundi dans son rapport annuel.

Il en ressort un résultat des activités d'assurance est de 37,5 millions, divisé par plus de trois comparé à 2020, et un bénéfice d'entreprise de 69,4 millions, après 110,8 millions un an plus tôt.

Dans le détail, l'activité d'assurance-maladie obligatoire a affiché une perte de 48,9 millions, après un bénéfice de 52,8 millions en 2020. "Ce recul est imputable à la baisse des primes, aux provisions pour la réduction des réserves et à l'augmentation des coûts de prestations", a expliqué Visana.

Quant à l'assurance complémentaire, elle a dégagé un bénéfice de 86,4 millions, en hausse de 2,1% comparé à 2020.

Le taux combiné, qui mesure le rapport entre les primes encaissées et les charges et prestations d'assurance, s'est légèrement dégradé de 2,8 points à 98,9%.

