Les cours du soja à Chicago ont baissé mardi, s'approchant à un moment donné de leurs plus bas niveaux depuis décembre 2021, sous la pression d'un dollar plus fort, de signes d'amélioration pour la récolte américaine et d'un début rapide des semis au Brésil.

Le soja du Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en baisse de 0,3 % à 12,72-3/4 dollars le boisseau. Les contrats à terme ont été négociés jusqu'à 12,56-3/4 dollars, un plus bas de trois mois, et un quart de cent au-dessus du plus bas atteint le 15 décembre 2021.

La chute des prix du soja a coïncidé avec une hausse du dollar américain, qui a atteint son plus haut niveau en trois mois par rapport au real brésilien.

"Cela a un impact sur notre capacité à rester compétitifs sur les marchés alors que l'Amérique du Sud met en terre sa nouvelle récolte", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics à Atchison, au Kansas.

Le soja était déjà sous pression en raison d'un

rapport

lundi que les agriculteurs du Brésil, premier producteur mondial de soja, plantaient leur nouvelle récolte au rythme le plus rapide jamais enregistré pour cette période.

Les données du ministère américain de l'agriculture (USDA), qui ont révélé lundi que la récolte actuelle de soja montrait peu de signes de dommages causés par un été chaud et sec dans la ceinture agricole américaine, ont également pesé sur les prix. Selon le rapport hebdomadaire, la récolte est achevée à 23 %,

soit deux points de pourcentage de moins que prévu

.

"Le ralentissement des récoltes tend à me faire penser qu'il faut plus de temps pour entrer dans le champ et en sortir", a déclaré M. Zuzolo. "Pourquoi ? parce que les rendements sont là, voire meilleurs que prévu par les négociants", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont augmenté de près de 0,7 % pour s'établir à 5,68-1/2 dollars le boisseau, prolongeant ainsi les gains réalisés lundi grâce à des achats à prix cassés après que les prix aient chuté de 6 % pour atteindre leur niveau le plus bas en trois ans vendredi.

Les prix du blé américain ont récemment été affaiblis par l'abondance de l'offre russe et l'annonce d'une récolte américaine plus importante que prévu.

Les prix bas semblent avoir attiré un

rare achat chinois

de 220 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain, selon l'USDA. C'était la première fois que la Chine achetait cette classe particulière de blé aux États-Unis depuis juillet 2021.

Les contrats à terme sur le maïs du CBOT ont baissé de 1-1/4 cents pour s'établir à 4,87-1/2 dollars le boisseau et ont trouvé un soutien au-dessus de la moyenne mobile de 40 jours du contrat. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Rédaction de Paul Simao)