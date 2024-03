La jauge des actions mondiales a chuté vendredi et s'apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire qui mettrait fin à sept gains hebdomadaires consécutifs, tandis que le dollar a augmenté et était en passe de connaître sa semaine la plus forte depuis la mi-janvier, les données sur l'inflation aux États-Unis ayant suscité de nouveaux espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Les données de vendredi ont montré que les prix des importations américaines ont augmenté de façon marginale en février, une augmentation du coût des produits pétroliers ayant été partiellement compensée par des gains modestes dans d'autres secteurs, ce qui suggère une amélioration de l'inflation.

Les actions ont connu des difficultés cette semaine après que les relevés des prix à la consommation et des prix à la production aux États-Unis aient indiqué que l'inflation restait stable, ce qui a réduit les attentes de la Réserve fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de juin.

Les marchés évaluent à 59,2% la probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base (pb) par la Fed en juin, contre 59,5% lors de la session précédente et 73,3% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

On s'attend généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, mais les investisseurs surveilleront les projections économiques de la banque centrale, y compris ses prévisions en matière de taux d'intérêt.

"Il semble que nous soyons dans une période où tout le monde sait que les taux finiront par être abaissés. La date prévue pour cette baisse est sans cesse repoussée, mais les investisseurs restent convaincus qu'elle aura lieu", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Il s'agit d'un marché en dents de scie, où les investisseurs se repositionnent et se demandent si certains des grands gagnants ne sont pas allés un peu trop loin, ce qui les incite à faire des compromis.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 190,89 points, soit 0,49 %, à 38 714,77, le S&P 500 a perdu 33,53 points, soit 0,65 %, à 5 116,95 et le Nasdaq Composite a perdu 155,35 points, soit 0,96 %, à 15 973,17.

Sur la semaine, le S&P 500 a perdu 0,13 %, le Dow a perdu 0,02 % et le Nasdaq a reculé de 0,73 %.

En outre, une enquête de l'Université du Michigan a montré que sa lecture préliminaire sur le sentiment des consommateurs et les attentes en matière d'inflation ont peu changé en mars, tandis qu'un rapport distinct a indiqué que la production des usines américaines a augmenté plus que prévu en février.

L'indice du dollar a gagné 0,05% à 103,43, récupérant une partie de la baisse de la semaine précédente avec un gain de 0,71%, avec l'euro en hausse de 0,06% à 1,0889 $ sur la session. La livre sterling s'est affaiblie de 0,13 % à 1,273 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,49% à 149,05, malgré les attentes de la Banque du Japon qui devrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 5,07 points, soit 0,66%, à 767,58, s'apprêtant à subir sa troisième baisse quotidienne consécutive, la plus longue depuis le début de l'année, et en baisse de 0,48% sur la semaine.

L'indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,32%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a perdu 7,42 points, soit 0,37%.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 4,308% après avoir atteint 4,322%, son plus haut niveau depuis le 23 février. Le rendement à 10 ans a augmenté de 22 points de base cette semaine, le plus important depuis la mi-octobre.

Le rendement du billet à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 3,9 points de base à 4,7297% et a augmenté de 24,6 points de base pour la semaine, sa plus forte hausse en deux mois.

Les prix du pétrole ont baissé, un jour après avoir dépassé les 85 dollars le baril pour la première fois depuis novembre. Les indices de référence du pétrole étaient en passe de clôturer la semaine avec un gain de plus de 3 %. Le brut américain a baissé de 0,27% à 81,04 dollars le baril et le Brent a baissé de 0,09% à 85,34 dollars le baril.