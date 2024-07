Les dépenses de construction aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en mai, la hausse des taux hypothécaires ayant freiné la construction de maisons individuelles, et la reprise devrait être freinée par l'amélioration de l'offre de logements.

Le Bureau du recensement du département du commerce a déclaré lundi que les dépenses de construction avaient baissé de 0,1 % après une augmentation révisée à la hausse de 0,3 % en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond des dépenses de construction de 0,2 % après une baisse de 0,1 % en avril.

Les dépenses de construction ont augmenté de 6,4 % en glissement annuel en mai.

Les dépenses pour les projets de construction privés ont reculé de 0,3 % en mai après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent. Les investissements dans la construction résidentielle ont baissé de 0,2% après avoir augmenté de 0,9% en avril. Les dépenses consacrées aux nouveaux projets de construction de logements individuels ont diminué de 0,7 %. Les dépenses pour les logements collectifs sont restées inchangées.

Les taux hypothécaires ont grimpé en flèche en mai, ce qui a nui à la confiance des constructeurs de logements, à la construction de logements et aux ventes de logements.

L'offre de logements s'est considérablement améliorée alors que les coûts d'emprunt plus élevés étouffent la demande, ce qui pourrait limiter la croissance de la construction neuve. En mai, le stock de logements anciens était le plus important depuis août 2022, tandis que l'offre de logements neufs était la plus élevée depuis plus de 16 ans.

L'investissement résidentiel devrait avoir fortement ralenti au deuxième trimestre après avoir enregistré une croissance à deux chiffres au cours du trimestre janvier-mars.

En mai, les dépenses en structures non résidentielles privées, telles que les usines, ont baissé de 0,3 %. Les investissements dans les projets de construction publique ont augmenté de 0,5 % après être restés inchangés en avril. Les dépenses des États et des collectivités locales ont augmenté de 0,2 % et les dépenses liées aux projets du gouvernement fédéral ont fait un bond de 3,1 %. (Rapporté par Lucia Mutikani ; édité par Andrea Ricci)