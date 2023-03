Les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en février et la hausse des prix en janvier n'a pas été aussi importante qu'initialement prévu, ce qui propose quelques signes d'espoir dans la lutte contre l'inflation.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a baissé de 0,1 % le mois dernier, a déclaré le département du travail mercredi. Les données de janvier ont été révisées à la baisse et montrent que l'IPP a augmenté de 0,3 % au lieu de 0,7 % comme indiqué précédemment.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPP a augmenté de 4,6 % après avoir progressé de 5,7 % en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPP augmenterait de 0,3 % sur le mois et de 5,4 % en glissement annuel.

Le gouvernement a indiqué mardi que les prix à la consommation avaient fortement augmenté en février, bien que la hausse annuelle ait été la plus faible depuis septembre 2021.

La baisse de l'IPP a été entraînée par une baisse de 0,2% des prix des biens, qui a fait suite à une augmentation de 1,2% en janvier. Une chute de 36,1 % du coût des œufs a représenté plus de 80 % de la baisse des prix des biens.

Les prix du gaz naturel résidentiel, des légumes frais et secs, du carburant diesel, du fioul domestique et des produits chimiques organiques de base ont également diminué. En revanche, les prix des déchets de fer et d'acier ont fait un bond de 10,6 %. Les prix de l'essence ont également augmenté.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix des biens ont augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,6 % en janvier.

Les prix des services ont baissé de 0,1 % pour le deuxième mois consécutif. Les marges du commerce de gros de machines et de véhicules ont diminué de 3,9 %. Les prix du commerce de gros de produits chimiques et connexes, du commerce de détail d'automobiles et de pièces détachées, de la location de chambres d'hôtes et des services aux passagers des compagnies aériennes ont également diminué.

Mais le coût des soins ambulatoires a augmenté de 0,5%. Les services de courtage en valeurs mobilières, de négociation, de conseil en investissement et les services connexes, ainsi que les services de prêt ont également augmenté.

En excluant les composantes alimentation, énergie et services commerciaux, les prix à la production ont augmenté de 0,2 % en février. L'IPP de base a augmenté de 0,5 % en janvier. Au cours des 12 mois précédant février, l'IPP de base a progressé de 4,4 %, ce qui correspond à la hausse de janvier.