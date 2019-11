Baisse plus marquée que prévu des résultats de Chevron au 3e trimestre

Le bénéfice du groupe américain est tombé à 2,58 milliards de dollars (2,31 milliards d'euros), ou 1,36 dollar (1,21 euro) par action, au cours du trimestre, contre 4,05 milliards de dollars, ou 2,11 dollars par action un an auparavant.

Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 1,45 dollar, selon les données Refinitiv I/B/E/S.

Exxon Mobil a publié de son côté un bénéfice trimestriel réduit de près de moitié en un an, grevé à la fois par le recul des prix du brut et la faiblesse des marges aussi bien dans le raffinage et que dans la chimie.

Chevron a en outre donnée des perspectives peu encourageantes pour le quatrième trimestre en expliquant s'attendre à ce que la production de pétrole et de gaz pour l'année ressorte dans le milieu de la fourchette de prévision de 4% à 7%.

Le groupe a aussi prévenu que les coûts d'un projet pétrolier géant au Kazakhstan augmenteraient de 25%, pour atteindre 45,2 milliards de dollars.

(Jennifer Hiller à Houston et Shariq Khan à Bangalore, Matthieu Protard pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CHEVRON CORPORATION 0.28% 116.41 6.96% EXXON MOBIL CORPORATION 2.64% 69.355 -0.91%