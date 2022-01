Baker Hughes affiche un bénéfice au quatrième trimestre, la hausse des prix du pétrole stimulant la demande de forage

Baker Hughes Co a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel ajusté, contre une perte un an plus tôt, les producteurs ayant profité d'une hausse des prix du brut qui a alimenté la demande d'équipements de services pétroliers.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 50 % l'année dernière grâce à l'espoir d'une reprise économique mondiale après la pandémie de COVID-19 et à la réduction de l'offre par l'OPEP+, alors même que les infections à coronavirus continuaient de progresser dans le monde.

La hausse des prix du brut a encouragé les producteurs américains à intensifier leurs activités de forage, le nombre d'appareils de forage américains atteignant 586 à la fin du quatrième trimestre, contre 348 à la clôture du trimestre de décembre en 2020, selon les données de Baker Hughes.

"Nous pensons que la reprise macroéconomique plus large devrait se traduire par une augmentation de la demande d'énergie pour 2022 et des approvisionnements relativement serrés pour le pétrole et le gaz naturel, offrant un environnement d'investissement attractif pour nos clients et un fort vent arrière pour beaucoup de nos sociétés de produits", a déclaré Lorenzo Simonelli, le directeur général de Baker Hughes.

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 224 millions de dollars, soit 25 cents par action, au cours des trois mois clos le 31 décembre, contre une perte de 50 millions de dollars, soit 7 cents par action, l'an dernier.