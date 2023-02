Baker Hughes signe un contrat d'approvisionnement avec la société angolaise Azule Energy

Le champ Agogo, au large de l'Angola, est la plus grande découverte offshore du pays depuis des années et pourrait contribuer à ralentir des années de déclin de la production dans le deuxième plus grand exportateur d'Afrique.

La commande comprend 23 arbres sous-marins standard, 11 collecteurs Aptara, des commandes à fibre optique SemStar5 et l'étendue de la fourniture des systèmes connexes, a déclaré Baker Hughes, ajoutant qu'une partie importante de l'équipement sera fabriquée, assemblée et testée en Angola.

"Nos capacités de fabrication locales, nos équipements de développement en eaux profondes et notre technologie innovante de systèmes de contrôle sous-marins nous permettent d'apporter un soutien exceptionnel à Azule Energy dans ses efforts pour augmenter la production de pétrole en Angola", a déclaré Maria Claudia Borras, vice-présidente exécutive de Oilfield Services and Equipment chez Baker Hughes.

Azule Energy, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Angola, est une coentreprise indépendante 50-50 entre Eni et BP, combinant les activités angolaises des deux sociétés.

Elle détient actuellement des participations dans 16 licences et dans la coentreprise Angola LNG.