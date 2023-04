Bakhmut reste l'épicentre des combats en Ukraine, la Finlande se réjouit de son adhésion à l'OTAN

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir repoussé 45 attaques russes au cours des dernières 24 heures, alors que Bakhmut et Avdiivka restaient l'épicentre des combats mercredi et que l'aviation ukrainienne avait lancé sept frappes sur les forces russes et deux postes de commandement.

Le fondateur de la force mercenaire russe Wagner, Evgeniy Prigozhin, a récemment affirmé que ses forces s'étaient emparées de Bakhmut, une ville minière et un centre logistique, "au sens juridique du terme". L'Ukraine a toujours nié que les Russes contrôlaient la ville, tout en reconnaissant qu'ils en avaient pris au moins la moitié. "Dans le secteur de Bakhmut, les actions ennemies visant à prendre d'assaut la ville de Bakhmut ne se sont pas relâchées. Au moins 20 attaques ennemies ont été repoussées dans ce seul secteur au cours des dernières 24 heures", a déclaré l'état-major ukrainien dans un rapport publié sur Facebook. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport sur le champ de bataille. La bataille pour Bakhmut a été l'une des plus sanglantes du conflit, avec de lourdes pertes dans les deux camps et une ville en grande partie détruite. Les responsables ukrainiens ont décrit Avdiivka, une ville située plus au sud, comme étant dévastée par les bombardements russes. L'Ukraine a toutefois salué l'adhésion à l'OTAN de la Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Russie, 13 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en partie en réponse à ce que la Russie appelle l'expansion agressive de l'alliance vers l'est. "Je félicite tout le peuple finlandais", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans son discours du soir. "L'agression russe prouve clairement que seules les garanties collectives, les garanties préventives, peuvent être fiables. La Russie a réagi en menaçant de prendre des "contre-mesures". LOURDES PERTES DANS LA BATAILLE DE BAKHMUT Située à la limite d'une partie de la province de Donetsk sous contrôle russe, Bakhmut comptait 70 000 habitants avant l'invasion russe. Les forces russes, enlisées dans une guerre d'usure après une série de revers, cherchent à remporter la victoire dans leur offensive hivernale, mais elles ont subi d'énormes pertes autour de Bakhmut. Les commandants militaires ukrainiens ont déclaré que leur propre contre-offensive - soutenue par des chars occidentaux récemment livrés et d'autres équipements - n'était pas loin, mais ils ont souligné l'importance de tenir Bakhmut et d'infliger des pertes dans l'intervalle. L'état-major ukrainien a déclaré que les forces russes avaient mené 28 attaques aériennes au cours des dernières 24 heures, dont 17 par des drones, la Russie ayant lancé des drones Shahed de fabrication iranienne. L'Ukraine a affirmé avoir abattu 14 d'entre eux. La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à débarrasser le pays voisin des nazis. Des dizaines de milliers de civils et de soldats ukrainiens ont été tués dans les deux camps. La Russie a détruit des villes ukrainiennes et forcé des millions de personnes à fuir leur domicile. Elle affirme avoir annexé près d'un cinquième de l'Ukraine. L'Occident qualifie la guerre d'attaque non provoquée visant à soumettre un pays indépendant et a fourni des armes à Kiev tout en cherchant à punir la Russie par des sanctions. La Russie, quant à elle, a accusé l'Occident d'essayer de creuser un fossé entre la Russie et la Chine et de tenter de faire échouer le sommet prévu entre la Russie et les pays africains. Moscou a également accusé les services de renseignement ukrainiens d'avoir organisé l'assassinat du blogueur pro-guerre Vladlen Tatarsky dans un attentat à la bombe, ce que l'Ukraine a démenti. Mardi, les enquêteurs russes ont inculpé Darya Trepova, 26 ans, résidente de Saint-Pétersbourg, d'infractions terroristes à la suite de l'explosion et l'ont placée en détention provisoire. WASHINGTON PROMET DES RADARS, DES ROQUETTES ET DES CAMIONS Washington a annoncé mardi une aide militaire supplémentaire de 2,6 milliards de dollars au gouvernement de M. Zelenskiy, comprenant trois radars de surveillance aérienne, des roquettes antichars et des camions-citernes. L'ambassade de Russie à Washington a réagi à cette annonce en accusant les États-Unis de vouloir faire durer le conflit le plus longtemps possible, selon l'agence de presse russe TASS. Les États-Unis se sont engagés à fournir à l'Ukraine une aide à la sécurité d'une valeur de plus de 35,2 milliards de dollars depuis l'invasion du 24 février 2022. L'OTAN a accueilli la Finlande en tant que 31e membre lors d'une cérémonie de lever du drapeau à son siège, dans la banlieue de Bruxelles, mardi. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a incité les Finlandais - après des décennies de non-alignement stratégique - à décrocher la sécurité sous le parapluie du pacte de défense collective de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. La Russie, qui a assisté aux vagues successives d'élargissement de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide il y a trente ans, a également déclaré qu'elle renforcerait sa capacité militaire dans ses régions de l'ouest et du nord-ouest en réponse à l'adhésion de la Finlande. Par ailleurs, le Kremlin a déclaré que le président bélarusse Alexandre Loukachenko se rendrait à Moscou mercredi pour deux jours d'entretiens avec le président russe Vladimir Poutine.