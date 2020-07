Balance des paiements mensuelle de la zone euro : mai 2020

En mai 2020, le compte des transactions courantes de la zone euro a enregistré un excédent de 8 milliards d'euros, soit une baisse de 6 milliards par rapport au mois précédent (cf. graphique 1 et tableau 1). Des excédents ont été enregistrés au titre des biens (17 milliards d'euros), du revenu primaire (5 milliards) et des services (4 milliards). Ils ont été partiellement contrebalancés par un déficit du revenu secondaire (18 milliards d'euros).

Sur la période de douze mois s'achevant en mai 2020, le compte des transactions courantes a enregistré un excédent de 264 milliards d'euros (2,2 % du PIB de la zone euro), contre un excédent de 318 milliards (2,7 % du PIB de la zone) sur la période de douze mois s'achevant en mai 2019. Cette baisse s'explique essentiellement par une diminution des excédents au titre des services (de 99 milliards d'euros à 31 milliards) et du revenu primaire (de 89 milliards à 69 milliards). Ces évolutions ont été en partie contrebalancées par une hausse de l'excédent au titre des biens (passé de 289 milliards d'euros à 317 milliards) et par une diminution du déficit au titre du revenu secondaire (de 159 milliards à 152 milliards).

Notes : Les diminutions des actifs et des passifs apparaissent avec un signe négatif. Les dérivés financiers nets sont enregistrés à l'actif. « IFM » signifie Institutions financières monétaires. Des différences entre le total et la somme des composantes peuvent apparaître en raison des écarts d'arrondis.

La présentation monétaire de la balance des paiements (cf. graphique 3) fait apparaître une augmentation de 145 milliards d'euros de la position extérieure nette (améliorée) des IFM de la zone euro sur la période de douze mois s'achevant en mai 2020. Cette hausse s'explique pour l'essentiel par les excédents des comptes des transactions courantes et de capital et, dans une moindre mesure, par les entrées nettes enregistrées par les non-IFM de la zone euro sur les investissements directs et sur les actions de la catégorie des investissements de portefeuille. Ces évolutions ont été contrebalancées en partie par des sorties nettes de la part des non-IFM de la zone euro concernant les titres de créance de la catégorie des investissements de portefeuille et par d'autres flux, notamment les sorties nettes d'autres investissements.

En mai 2020, le stock d'avoirs de réserve de l'Eurosystème a diminué, revenant à 895,8 milliards d'euros, après 909,9 milliards le mois précédent (cf. tableau 3). Cette diminution s'explique dans une large mesure par des variations négatives des prix et des taux de change (7,9 milliards et 7,8 milliards respectivement), qui n'ont été que partiellement contrebalancées par des acquisitions nettes d'actifs (1,6 milliard d'euros).

