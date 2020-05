COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 20 mai 2020

Balance des paiements mensuelle de la zone euro : mars 2020

Graphique 1

Solde du compte des transactions courantes de la zone euro

(montants en milliards d'euros sauf indication contraire ; données cjo et cvs)

Source : BCE.

En mars 2020, le compte des transactions courantes de la zone euro a enregistré un excédent de

27 milliards d'euros, soit une baisse de 11 milliards par rapport au mois précédent (cf. graphique 1 et tableau 1). Des excédents ont été enregistrés au titre des biens (32 milliards d'euros), des services (2 milliards) et du revenu primaire (2 milliards). Ils ont été partiellement contrebalancés par un déficit au titre du revenu secondaire (9 milliards). Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des mesures mises en œuvre pour contenir sa propagation, les exportations et les importations de biens et de services ont diminué par rapport à février 2020, tout comme les flux de crédit et de débit du revenu primaire.

