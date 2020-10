L'excédent du compte des transactions courantes de la zone euro est revenu à 252 milliards d'euros (2,2 % du PIB de la zone) sur la période de quatre trimestres s'achevant au deuxième trimestre 2020, contre 261 milliards un an auparavant (cf. tableau 1). Cette baisse reflète une diminution des excédents au titre des services (de 69 milliards d'euros à 36 milliards) et du revenu primaire (de

Notes : Le poste « Portefeuilles d'actions » recouvre les actions et les parts de fonds d'investissement. Des différences entre le total et la somme des composantes peuvent apparaître en raison des écarts d'arrondis.

Les variations géographiques les plus significatives sur la période de quatre trimestres s'achevant au deuxième trimestre 2020 par rapport à l'année précédente ont été les suivantes. S'agissant du solde des échanges de biens, on a observé une augmentation du déficit vis-à-vis de la Chine (de

(92 milliards contre 107 milliards) et de la Suisse (55 milliards contre 57 milliards). La zone euro a également enregistré un excédent du compte des transactions courantes vis-à-vis d'un groupe résiduel d'autres pays (161 milliards d'euros, après 98 milliards). Les déficits bilatéraux les plus élevés ont été observés vis-à-vis des centres extraterritoriaux (98 milliards d'euros, après 72 milliards) et de la Chine (78 milliards, après 63 milliards).

Les données relatives aux contreparties géographiques du compte des transactions courantes de la zone euro (cf. graphique 1) montrent que sur la période de quatre trimestres s'achevant au deuxième trimestre 2020, la zone euro a enregistré les excédents bilatéraux les plus importants vis-à-vis du Royaume-Uni (149 milliards d'euros contre 179 milliards un an auparavant), des États-Unis

Communiqué statistique / 2 octobre 2020

Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale de la zone euro : deuxième trimestre 2020

Graphique 1

Ventilation géographique du solde du compte des transactions courantes de la zone euro

(sommes mobiles sur quatre trimestres en milliards d'euros ; données brutes) Compte des transactions courantes Revenu primaire Biens Revenu secondaire Services 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150

-200

19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 19Q 2 20Q 2 UE hors ZE Royaume- États-Unis Chine Suisse Japon Centres Autres pays Uni extraterrit.

Source : BCE.

Note : « UE hors ZE » recouvrent les États membres de l'UE et les institutions de l'UE ne faisant pas partie de la zone euro. « Autres pays » recouvre tous les pays et groupes de pays non représentés dans le graphique ainsi que les transactions non allouées.

Données relatives à la ventilation géographique du compte des transactions courantes de la zone euro

Position extérieure globale

la fin du deuxième trimestre 2020, la position extérieure globale de la zone euro enregistrait des passifs nets de 12 milliards d'euros vis-à-vis du reste du monde (environ 0,1 % du PIB de la zone), après des passifs nets de 33 milliards le trimestre précédent (cf. graphique 2 et tableau 2).

Banque centrale européenne

Direction générale Statistiques

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.

Traduction : Banque de France