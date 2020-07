Communiqué statistique

3 juillet 2020

Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale de la zone euro : premier trimestre 2020

 Le compte des transactions courantes a affiché un excédent de 285 milliards d'euros (2,4 % du PIB de la zone) sur la période de quatre trimestres s'achevant au premier trimestre 2020, après un excédent de 344 milliards (3,0 % du PIB de la zone) un an auparavant

 S'agissant des contreparties géographiques,les excédents bilatéraux les plus importants ont été enregistrés vis-à-vis du Royaume-Uni (178 milliards d'euros, après 169 milliards un an auparavant) et des États-Unis (108 milliards, contre 118 milliards), et les déficits les plus importants ont été constatés vis-à-vis des centres financiers extraterritoriaux (113 milliards, après 1 milliard) et de la Chine (72 milliards, après 64 milliards)

 À la fin du premier trimestre 2020, la position extérieure globale affichait des passifs nets de 143 milliards d'euros (1 % environ du PIB de la zone euro), après 80 milliards à la fin du trimestre précédent

Compte des transactions courantes

Le compte des transactions courantes de la zone euro a enregistré un excédent de 285 milliards d'euros

(2,4 % du PIB de la zone) sur la période de quatre trimestres s'achevant au premier trimestre 2020, contre un excédent de 344 milliards (3,0 % du PIB de la zone) un an auparavant (cf. tableau 1). Cette baisse reflète une diminution des excédents au titre des services (de 118 milliards d'euros à 30 milliards) et du revenu primaire (de 96 milliards à 64 milliards). Ces variations ont été en partie contrebalancées par une hausse de l'excédent au titre des biens (de 289 milliards d'euros à 335 milliards) et une diminution du déficit au titre du revenu secondaire (de 159 milliards à 143 milliards).

Banque centrale européenne

Direction générale des statistiques

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques,site internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

La baisse de l'excédent au titre des services résulte principalement d'une hausse du déficit au titre des autres services aux entreprises (de 13 milliards d'euros à 117 milliards) qui n'a été que partiellement contrebalancée par une hausse de l'excédent au titre des services de télécommunication, d'informatique et d'information (de 74 milliards à 94 milliards). Cette situation s'explique par une hausse des importations de services de recherche et de développement qui font partie des autres services aux entreprises. De plus, on a enregistré une baisse des excédents au titre des voyages (de 41 milliards d'euros à 38 milliards) et des services d'assurance et de pension et services financiers (de 16 milliards à 13 milliards), tandis que l'excédent au titre des transports a augmenté (de 13 milliards à 18 milliards).

La baisse de l'excédent au titre du revenu primaire s'explique essentiellement par la diminution des excédents au titre des revenus des investissements (de 63 milliards d'euros à 37 milliards) et des autres revenus primaires (de 18 milliards à 11 milliards). Les évolutions des revenus des investissements résultent principalement d'une diminution de l'excédent des revenus d'investissements directs (de 122 milliards d'euros à 98 milliards) et d'un accroissement du déficit au titre des revenus des portefeuilles d'actions (de 99 milliards à 113 milliards). La hausse de l'excédent au titre des revenus d'investissements de portefeuille en titres de créance (de 28 milliards d'euros à 38 milliards) a partiellement contrebalancé les évolutions précédentes.

Tableau 1

Compte des transactions courantes de la zone euro

(montants en milliards d'euros sauf indication contraire ; transactions au cours de la période ; données brutes)

Chiffres cumulés sur quatre trimestres s'achevant au T1 2019 T1 2020 T1 2019 T1 2020 Solde Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde Solde Compte des transactions courantes Pourcentage du PIB Biens Services Transports Voyages Assurances, pensions et services financiers Télécommunications, informatique et information Autres services aux entreprises Divers Revenu primaire Rémunération des salariés Revenus d'investissement Investissements directs Portefeuilles d'actions 344 4 207

3,0% 36,1% 3 863 33,2%

289 2 365 2 076 118 939 821 13 155 142 41 160 119 16 93 77 74 142 67 -13 237 250 -13 152 164 96 792 696 15 39 24 63 709 646 122 438 317 -99 78 177 285 4 292

2,4% 36,2% 4 007 33,7%

335 2 393 2 058 30 993 963 18 159 141 38 160 122 13 97 84 94 165 71 -117 249 366 -16 164 180 64 792 729 15 40 25 37 715 678 98 424 325 -113 87 200 70 39 65 76 25 -14 2 4 5 2 4 2 19 23 -3 -36 -2 -8 34 22 5 5 21 10 24 12 -14 -14 Portefeuilles de titres de créance 28 125 97 38 133 96 9 10 Autres investissements Avoirs de réserve Autres revenus primaires Revenu secondaire 7 63 56 5 5 18 44 25 -159 111 270 9 66 57 5 5 11 37 26 -143 114 257 1 2 1 1 8 7 -54 -46

Source : BCE.

Notes : Le poste « portefeuilles d'actions » recouvre les actions et les parts de fonds d'investissement. Des différences entre le total et la somme des composantes peuvent apparaître en raison des écarts d'arrondis.

Données relatives au compte des transactions courantes de la zone euro

Les données relatives aux contreparties géographiques du compte des transactions courantes de la zone euro (cf. graphique 1) montrent que sur la période de quatre trimestres s'achevant au premier trimestre 2020, la zone euro a enregistré ses excédents bilatéraux les plus importants vis-à-vis du

Royaume-Uni (178 milliards d'euros, après 169 milliards un an auparavant), d'un groupe résiduel d'autres pays (167 milliards, après 112 milliards), des États-Unis (108 milliards, contre 118 milliards) et de la Suisse (49 milliards, contre 51 milliards). Les déficits bilatéraux les plus élevés du compte des

transactions courantes de la zone euro ont été observés vis-à-vis des centres financiers extraterritoriaux (113 milliards d'euros, après 1 milliard) et de la Chine (72 milliards, après 64 milliards).

Les variations géographiques les plus significatives du solde des échanges de biens sur la période de quatre trimestres s'achevant au premier trimestre 2020 par rapport à l'année précédente ont concerné une augmentation de l'excédent vis-à-vis des États-Unis (de 151 milliards d'euros à 169 milliards), une baisse de l'excédent vis-à-vis des centres extraterritoriaux (de 60 milliards à 45 milliards) et une inversion du solde vis-à-vis d'un groupe résiduel d'autres pays (passage d'un déficit de 31 milliards d'euros à un excédent de 30 milliards, qui reflète en particulier une baisse du déficit vis-à-vis de la

Russie, de 26 milliards d'euros à 8 milliards). S'agissant des services, une hausse des déficits vis-à-vis des centres extraterritoriaux (53 milliards d'euros contre 137 milliards) et des États-Unis (16 milliards contre 28 milliards) a été enregistrée. S'agissant du revenu primaire, le déficit vis-à-vis des États-Unis est passé de 12 milliards d'euros à 32 milliards, tandis que l'excédent vis-à-vis du Royaume-Uni est passé de 8 milliards à 25 milliards.

Graphique 1

Ventilation géographique du solde du compte des transactions courantes de la zone euro

(sommes mobiles sur quatre trimestres en milliards d'euros ; données brutes)

Source : BCE.

Note : « UE hors ZE » recouvrent les États membres de l'UE et les institutions de l'UE ne faisant pas partie de la zone euro. « Autres pays » recouvre tous les pays et groupes de pays non représentés dans le graphique ainsi que les transactions non allouées.

Données relatives à la ventilation géographique du compte des transactions courantes de la zoneeuro

Position extérieure globale

À la fin du premier trimestre 2020, la position extérieure globale de la zone euro enregistrait des passifs nets de 143 milliards d'euros vis-à-vis du reste du monde (environ 1 % du PIB de la zone), après des passifs nets de 80 milliards le trimestre précédent (cf. graphique 2 et tableau 2).

Graphique 2

Position extérieure globale nette de la zone euro

(encours nets de fin de période en pourcentage des sommes mobiles sur quatre trimestres du PIB)

Position extérieure nette globale Investissements directs Inv. de portefeuille - titres de créance Inv. de portefeuille - actions et parts de fonds d'inv.

Autres investissements Avoirs de réserve Dérivés financiers

Source : BCE.

Données relatives à la position extérieure globale nette de la zone euro

Cette dégradation de 63 milliards d'euros reflète des variations importantes, mais qui se compensent partiellement, au titre des différentes composantes de l'investissement. Une baisse des actifs nets au

titre des investissements de portefeuille en titres de créance (299 milliards d'euros, contre 752 milliards) et des investissements directs (1 758 milliards contre 1 880 milliards) a été partiellement contrebalancée par une baisse des passifs nets au titre des investissements de portefeuille en actions (2 458 milliards d'euros, contre 2 787 milliards) et des autres investissements (537 milliards, contre 690 milliards).

