Les évolutions au titre des services ont principalement résulté d'une réduction du déficit au titre des autres services aux entreprises (de 165 milliards d'euros à 32 milliards) et, dans une moindre mesure, d'une hausse des excédents au titre des services de télécommunication, d'informatique et

Notes : Le poste « portefeuilles d'actions » (portfolio equity) recouvre les actions et les parts de fonds d'investissement. Des différences entre le total et la somme des composantes peuvent apparaître en raison des écarts d'arrondis.

La légère hausse de l'excédent au titre du revenu primaire a résulté d'une augmentation de l'excédent au titre des revenus d'investissements (de 21 milliards d'euros à 25 milliards). Cette évolution reflète principalement une baisse du déficit au titre des revenus des portefeuilles d'actions (de 78 milliards à 62 milliards) et une hausse des excédents au titre des revenus des portefeuilles de titres de créance (de 41 milliards à 49 milliards) et des revenus des autres investissements (de 7 milliards à

41 milliards) et une baisse de l'excédent a été enregistrée au titre des services d'assurance et de pension et services financiers (de 16 milliards à 10 milliards).

Communiqué statistique / 11 janvier 2022

Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale de la zone euro : troisième trimestre 2021

Données relatives au compte des transactions courantes de la zone euro

Les données relatives aux contreparties géographiques du compte des transactions courantes de la zone euro (graphique 1) montrent que sur la période de quatre trimestres s'achevant au troisième trimestre 2021, la zone euro a enregistré les excédents bilatéraux les plus importants vis-à-vis du Royaume-Uni (175 milliards d'euros contre 165 milliards un an auparavant), de la Suisse (76 milliards après 56 milliards) et des États-Unis (61 milliards après 85 milliards). La zone euro a également enregistré un excédent du compte des transactions courantes vis-à-vis d'un groupe résiduel d'autres pays (168 milliards d'euros, après 162 milliards). Les déficits bilatéraux les plus élevés ont été observés vis-à-vis de la Chine (69 milliards d'euros, après 80 milliards), des États membres de l'UE et des institutions de l'UE ne faisant pas partie de la zone euro (53 milliards, après 25 milliards) et des centres extraterritoriaux (24 milliards, après 175 milliards).

Les variations géographiques les plus significatives des composantes du compte des transactions courantes sur la période de quatre trimestres s'achevant au troisième trimestre 2021 par rapport à l'année précédente ont été les suivantes. S'agissant du solde des échanges de biens, on a observé des augmentations des excédents vis-à-vis des États-Unis (de 157 milliards d'euros à 183 milliards) et du Royaume-Uni (de 97 milliards à 110 milliards), tandis que l'excédent vis-à-vis du groupe résiduel d'autres pays a diminué (de 67 milliards à 51 milliards). S'agissant des services, le déficit vis-à-vis des centres extraterritoriaux s'est fortement réduit (revenant de 152 milliards d'euros à 16 milliards) et l'excédent vis-à-vis du groupe résiduel d'autres pays a augmenté (de 68 milliards à 94 milliards), tandis que le déficit vis-à-vis des États-Unis a augmenté (de 61 milliards à 101 milliards). S'agissant du revenu primaire, le déficit vis-à-vis des États-Unis a augmenté (de 9 milliards d'euros à

21 milliards), tandis que l'excédent vis-à-vis de la Suisse a augmenté (de 11 milliards à 21 milliards). S'agissant du revenu secondaire, le déficit vis-à-vis des États membres de l'UE et des institutions de l'UE ne faisant pas partie de la zone euro s'est creusé, passant de 80 milliards d'euros à 103 milliards en raison des contributions apportées par les pays de la zone euro au budget de l'UE.

