Balderton Capital, fonds européen dédié à l’Early Stage et au Growth, annonce aujourd’hui la nomination de Zoé Mohl au poste d’Associate pour le marché français. Elle sera chargée de découvrir et de soutenir les prochains leaders tech européens. Balderton a déjà investi dans une vingtaine de startups françaises, comme Aircall, Vestiaire Collective, Sweep ou plus récemment Photoroom.



Diplômée de l'université de Yale en 2014, Zoé Mohl entame sa carrière au sein de la banque d'affaires J.P. Morgan à San Francisco. Analyste spécialisée dans le secteur des nouvelles technologies, notamment sur les stratégies de fusion et acquisition et d'introduction en Bourse, elle fait ainsi ses premiers pas dans l'écosystème tech.

Elle rejoint par la suite Altman Solon, un cabinet de conseil en stratégie axé sur la technologie, les médias et les télécommunications à New York. Durant cette période, Zoé a notamment travaillé sur plusieurs due diligence en B2B SaaS et infrastructure telecom/cloud pour le compte de fonds de private equity.

Zoe Mohl déménage par la suite à Paris pour rejoindre Newfund Capital, un fonds franco-américain early stage spécialisé en amorçage. Elle assiste d'abord de nombreuses entreprises du portefeuille dans le cadre d'opérations d'acquisitions, de levées de fonds et de projets stratégiques puis rejoint l'équipe d'investissement en tant que Principal. A ce poste, elle réalise des investissements en France principalement en B2B SaaS, notamment en fintech et en industrie 4.0.