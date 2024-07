BELGRADE (Reuters) - Les Balkans, ainsi qu'une grande partie de l'Europe centrale et du Sud, continuaient de subir une importante vague de chaleur mercredi, avec des températures de près de 40°C qui ont provoqué des feux de forêt et asséché un lac en Serbie.

Le lac serbe de Rusanda, situé dans la province de Vojvodina, dans le nord du pays, qui contient des boues aux propriétés thérapeutiques, s'est asséché pour la toute première fois, ont déclaré des résidents.

"C'était un marécage, et maintenant, le marécage a disparu. (Le lac) est à son niveau le plus bas (...) et il est également touché par cette sécheresse", a déclaré Sava Jovkic, une résidente de 72 ans.

Mercredi, l'institut serbe de santé publique a placé 10 communes en alerte rouge à travers le pays. La veille, Belgrade, la capitale serbe, a enregistré son 16 juillet le plus chaud de l'Histoire, avec une température de 38,4°C.

En Croatie, la température de la mer Adriatique a également atteint un record de 29,5°C dans plusieurs stations balnéaires. Selon Vladimir Djurdjevic, un météorologiste basé à Belgrade, ces étés extrêmement chauds se feront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique.

"Pour le moment, nous vivons un événement climatique extrême, une vague de chaleur caractérisée par sa longueur et son intensité", a déclaré Vladimir Djurdjevic à Reuters.

La Macédoine du Nord et l'Albanie ont déployé des pompiers, des avions et des hélicoptères cette semaine pour lutter contre des feux de forêt sur leur territoire. Dimanche, la Macédoine du Nord a déclaré un état d'urgence en raison des incendies.

Dans son dernier rapport régional sur le climat et le développement, publié mercredi, la Banque centrale a prévenu que les économies des Balkans occidentaux devaient collectivement investir au moins 37 milliards de dollars (33,82 milliards d'euros) au cours des dix prochaines années pour protéger sa population et ses infrastructures des effets du changement climatique. La région comprend l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, et la Serbie.

Ailleurs en Europe, l'Italie s'attend à des chaleurs écrasantes, avec des températures atteignant 45°C. Des vagues de chaleur ont également touché la Grèce, la France, l'Espagne, la Pologne et l'Ukraine.

(Rédigé par Aleksandar Vasovic, version française Pauline Foret, édité par Kate Entringer)