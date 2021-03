Bâloise Bank Soba: bénéfice net élagué d'un quart à 18,5 millions en 2020

Zurich (awp) - Bâloise Banque Soba a essuyé l'an dernier une contraction de son bénéfice net de 24,5% à 18,5 millions de francs suisses, attribuée aux efforts consentis dans le développement du modèle commercial de banque et d'assurance en réseau et chiffrés à 4,3 millions. Hors facteurs non récurrents, la subdivision du groupe Bâloise revendique mardi dans ses états financiers une performance similaire à celle de 2019.

La performance a aussi été bridée par l'injection de 1,7 million dans la caisse de pension afin d'amortir la baisse du taux de conversion.

Le résultat des opérations de commissions et prestations de services a nonobstant fondu de 13,3% à 21,2 millions, quand celui des opérations d'intérêt a grappillé 0,3% à 75,2 millions.

La somme au bilan s'est étoffée de 7,2% pour atteindre 8,57 milliards.

