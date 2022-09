Baltis acquiert Proximea et se renforce dans le Grand Ouest 19/09/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Baltis a acquis auprès de Banque Populaire Grand Ouest la plateforme de crowdfunding Proximea. La vocation de cette dernière est de démocratiser l'investissement dans les secteurs de l'immobilier, des start-up et des énergies renouvelables. Avec cette acquisition, Baltis renforce son ancrage sur l'Arc Atlantique, l'un des épicentres français pour l'innovation sociale, technologique et industrielle. La plateforme de crowdfunding immobilier créée en 2016 par Alexandre Toussaint élargit par ailleurs la palette de ses solutions d'investissement.



Engagée au cœur des territoires, Baltis souhaite promouvoir l'immobilier participatif au niveau local, avec une approche combinant sens et performances financières.



La plateforme, qui a déjà investi dans plus de 90 projets depuis sa création, soit près de 55 millions d'euros, s'est rapprochée en 2021 du groupe Magellim, acteur global et intégré de l'investissement, qui apporte à ses clients des projets d'investissements durables, responsables et porteurs de sens pour les territoires.



Proximea avait été lancé par la Banque Populaire Grand Ouest en 2015 et a financé 22 opérations pour un montant global de 15 millions d'euros. Elle accompagne des start-up et des promoteurs immobiliers installés dans le Grand Ouest.



Ce rapprochement avec Baltis permettra à Proximea de capitaliser sur des savoir-faire nouveaux en matière de sourcing et de structuration d'opérations de crowdfunding. Il lui offrira par ailleurs l'opportunité de développer des produits innovants en combinant leurs expertises financières et immobilières.



Proximea continuera d'accompagner les promoteurs et marchands de biens dans le financement de leurs fonds propres et proposera de financer des start-up dans l'univers de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Enfin, la plateforme proposera également des projets de financement des énergies nouvelles et renouvelables, avec une approche locale.



L'ambition de Proximea est de devenir l'acteur de référence de l'investissement participatif dans les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine.



" L'acquisition de Proximea nous permet de renforcer notre présence dans l'Ouest, et d'accélérer notre développement en Nouvelle-Aquitaine. Notre ambition est de devenir la plateforme de crowdfunding de référence sur l'Arc Atlantique, et nous sommes persuadés que l'investissement doit être plus circulaire et être le reflet de nos convictions. ", commente Alexandre Toussaint, président de Baltis, en charge de piloter la reprise, la structuration et le développement de Proximea.



Proximea conserve son nom et son ADN, et un travail de modernisation d'identité et d'optimisation des outils technologiques est en cours. La mise à jour de son programme d'activité auprès de l'AMF est prévue dans les prochaines semaines.



Des opportunités d'investissement ont déjà été identifiées, notamment le financement d'une start-up dans la rénovation énergétique et le financement d'un opérateur concernant un programme de promotion immobilière en Normandie.









© AOF 2022