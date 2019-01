Balyo : en très forte hausse après l'accord avec Amazon

10/01/2019 | 13:03

Le titre Balyo s'affiche en très forte hausse ce jeudi, avançant de +55% à Paris, après l'annonce par le groupe spécialisé dans les robots autonomes de la signature d'un accord commercial de sept ans avec le géant américain Amazon.



'Amazon recevra gratuitement des bons de souscription d'actions qui seront exerçables en fonction de l'achat par Amazon de produits embarquant la technologie Balyo. La totalité des bons de souscription d'actions, représentant jusqu'à 29% du capital et des droits de vote de Balyo (...), pourrait être exercée au choix d'Amazon, si Amazon commande jusqu'à 300 millions d'euros de produits embarquant la technologie Balyo', explique Balyo dans un communiqué.



Concrètement, Amazon pourrait, dans le cadre de cet accord, prendre près d'un tiers du capital du spécialiste de la robotisation des chariots de manutention pour les entrepôts, en fonction du niveau des commandes futures passées par le géant du e-commerce.



'Cet accord représente pour Balyo une opportunité sans précédent de développer son activité et confirme la pertinence de nos investissements au fil des années pour perfectionner nos solutions robotiques', commente Fabien Bardinet, président-directeur général du groupe.





