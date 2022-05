Banco BPM affiche un bénéfice plus élevé que prévu au 1er trimestre grâce à la réduction des pertes sur prêts.

La troisième plus grande banque d'Italie a déclaré que son bénéfice net pour les trois mois jusqu'en mars était en hausse de 77,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 177,8 millions d'euros (187,3 millions de dollars), ce qui est supérieur aux prévisions de 131 millions d'euros d'un sondage d'analystes de Reuters.

Les revenus du premier trimestre ont totalisé 1,186 milliard d'euros, soit un peu plus que prévu et une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente, soutenue par de solides gains de négociation et un revenu net d'intérêts dynamique.

(1 $ = 0,9493 euros)