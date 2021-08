Bank Cler : La Banque Cler toujours sur la voie du succès (Ad hoc)

Une stratégie de croissance efficace dans le domaine des placements

Avec une augmentation de 0,7 milliard de CHF, le volume de dépôts a contribué pour une large part à la croissance dans le domaine des placements. La possibilité de profiter des avantages d'une gestion de fortune professionnelle dès 1 franc de capital de départ continue de séduire de nombreux clients. Le volume des solutions de placement de la Banque Cler a donc augmenté de 239,7 millions de CHF pour s'établir à plus de 1,3 milliard de CHF (+22,6%), les solutions de placement durable représentant une part de 528,9 millions de CHF (environ 40,7%). Les mandats de gestion de fortune et de conseil classiques n'ont pas été en reste et ont enregistré des taux de croissance réjouissants. Notre positionnement efficace dans le domaine des placements a porté ses fruits, entraînant une hausse par rapport à l'année précédente de 0,9 million de CHF (+4,2%) du produit des commissions issu de l'activité liée aux titres et aux placements.

La fortune de la clientèle a enregistré une hausse totale de 1,3 milliard de CHF (+6,1%) au cours du premier semestre et s'est établie à 21,9 milliards de CHF. Les nouveaux versements nets (net new money) ont contribué à hauteur de 0,6 milliard de CHF à cette évolution.

Priorité à une expérience positive pour le client

La Banque Cler continue d'investir dans l'avenir et l'expérience client: la rénovation de la zone clients au siège principal à Bâle fin 2021 constituera le point d'orgue de la modernisation du réseau de succursales et de la mise en ?uvre du nouveau concept de suivi. Le nouveau concept de banque de conseil moderne pourra alors être appliqué dans toutes les succursales.

Afin de garantir une qualité de conseil optimale pour les clients, la banque continuera d'investir dans les canaux de distribution et dans la formation des collaborateurs. Parallèlement aux succursales, les canaux numériques et le conseil par vidéo jouent un rôle crucial. Les fonctionnalités en libre-service seront constamment étendues afin que les clients puissent avoir accès aux produits et services quels que soient le lieu et l'heure. Avec l'appli de neobanking Zak, dont le nombre d'utilisateurs est passé en un an de 9 000 à 44 000, la Banque Cler met à la disposition de ses clients, depuis plusieurs années déjà, une application pour tous les services quotidiens. L'onboarding est possible 24 h/24.

Un résultat des opérations d'intérêts stable grâce à la qualité élevée du portefeuille de crédits et à la gestion active du risque de taux

Dans un contexte de taux demeurant à un faible niveau, de forte concurrence et de pression sur les marges dans le cadre de l'activité de crédit, le produit des intérêts et des escomptes au cours du premier semestre 2021 a diminué de 4,9 millions de CHF (-4,5%), à 104,0 millions. Les faibles coûts de refinancement et la gestion active des dépôts à vue à la BNS et des intérêts dans le domaine des dépôts ont entraîné une baisse de 3,4 millions de CHF (-17,9%) des charges d'intérêts, qui sont passées à 15,6 millions. Globalement, le résultat des opérations d'intérêts se situe légèrement en dessous du niveau de l'année précédente (88,8 millions de CHF), soit une baisse de 0,4%.

La politique d'octroi de crédit tenant compte des risques que nous appliquons depuis des années continue de s'avérer payante. Il n'a donc pas été nécessaire de constituer des correctifs de valeur supplémentaires ou des provisions pour les créances compromises au cours du premier semestre 2021.

Restrictions et évolution des besoins de la clientèle à la suite de la pandémie de coronavirus

Le maintien des mesures de restriction liées à la pandémie a provoqué une baisse des besoins en espèces et des visites aux guichets et aux Bancomat. La Banque Cler tient compte de cette évolution et propose donc à sa clientèle de nombreuses solutions dans le domaine du paiement sans numéraire telles que le Mobile Payment ou les paiements d'égal à égal (peer-to-peer) via Zak.

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service, qui a augmenté de 0,1 million de CHF (+0,4%) par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 26,5 millions de CHF, a connu une évolution globalement satisfaisante. Si le produit des commissions sur les autres prestations de service a reculé, passant à 5,9 millions de CHF (-13,8%), le produit des commissions issues des opérations sur titres et des placements a pu s'établir à 23,7 millions de CHF (+4,2%).

Le résultat des opérations de négoce, influencé par le résultat du négoce de devises et de billets, a également augmenté de 0,1 million de CHF pour atteindre 4,6 millions de CHF, soit une hausse de 3,2%.

Baisse des charges d'exploitation induite par l'exploitation des synergies au sein du Groupe BKB et l'amélioration de l'efficacité

La mise en synergie et l'exploitation systématiques des compétences spécialisées au sein du Groupe BKB ont continué de porter leurs fruits durant l'exercice en cours. La simplification des structures, les effets d'échelle et une politique de dépenses ciblée et tenant compte des coûts au sein du Groupe BKB ont permis de réduire les charges d'exploitation de 2,9 millions de CHF (-3,4%) par rapport à l'année précédente, les faisant passer à 81,7 millions. Les autres charges d'exploitation en particulier ont baissé de 2,4 millions de CHF (-4,3%).

Constitution de réserves issues du résultat opérationnel

Par rapport à l'exercice précédent, la Banque Cler a affiché une hausse notable de 2,2 millions de CHF (+6,7%) du résultat opérationnel, qui a atteint 35,2 millions de CHF. Cela a permis une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux à hauteur de 12,7 millions de CHF et, partant, une poursuite du renforcement du financement interne. Il en a résulté un bénéfice semestriel de 20,1 millions de CHF, légèrement au-dessus du niveau de l'année précédente (+0,9%).