Bank Frick étoffe ses bénéfices semestriels

Zurich (awp) - Bank Frick a bouclé les six premiers mois de 2022 sur un bénéfice en hausse marquée et supérieur à ses propres attentes,

porté par l'ensemble de ses activités stratégiques, malgré un contexte de marché difficile.

Le gain net s'est inscrit à 5,1 millions, contre 3,1 millions un an plus tôt, indique dans son rapport intermédiaire publié jeudi l'établissement liechtensteinois, qui y voit le fruit "des investissements réalisés en 2021 et de l'optimisation de (ses) domaines d'activité".

Le produit des commissions et services, principale source revenu de l'institut, a reculé de 4% à 23,4 millions de francs suisses. En raison essentiellement de l'évolution négative des marchés, la masse sous gestion (AuM) s'est contractée de 7% pendant la période sous revue, pour s'inscrire fin juin à 4,05 milliards de francs suisses.

Les opérations d'intérêts en revanche ont bondi de près d'un quart (+24,2%) à 8,6 millions, dopées par les titres à taux fixes, qui ont généré à eux seuls près de 2,1 millions, contre moins de 0,4 million un an plus tôt.

Alors que les charges sont restées peu ou prou stables à 23,6 millions, la banque a vu diminuer de plus de moitié les correctifs de valeur sur créances et dotations aux provisions pour risque de crédit (4,6 millions).

A fin juin, Bank Frick affichait une somme de bilan de 2,5 milliards de francs suisses, soit 28% de moins qu'au 31 décembre, ce que l'établissement explique par l'entrée en vigueur dans la principauté à compter du 1er mai de nouvelles directives européennes en matière d'endettement (leverage ratio).

Ne cachant pas sa satisfaction à ce qu'elle considère comme un "excellent début d'année", la direction de la banque ambitionne de développer sa croissance dans ses activités stratégiques et de continuer à élargir sa base de clients. Pour l'ensemble de l'exercice, elle vise désormais un bénéfice net de l'ordre de 8 millions de francs suisses.

buc/rq