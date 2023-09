Bank Of America : la baisse du PMI mondial depuis mai a pesé sur le luxe

Le 29 septembre 2023 à 17:22 Partager

Dans une note, Bank Of America estime que la ‘value' a atteint un sommet de 15 mois par rapport aux valeurs de croissance en Europe. Les actions ‘value' européennes ont surperformé les actions de croissance de 11% depuis mai, faisant plus qu'inverser leur sous-performance depuis mars. Pour la banque américaine, le rebond récent a été aidé par une forte surperformance de l'énergie et des banques (principaux secteurs ‘value' en Europe) en raison de la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires.



En outre, Bank Of America explique ce rebond par la baisse de 4 points du PMI mondial depuis mai, qui a pesé sur les produits de luxe, le principal secteur de croissance européen, contribuant à sa sous-performance de 15% par rapport au marché, en plus de la hausse des rendements obligataires réels, qui tend à peser sur la performance relative des produits de luxe, compte tenu de son statut de secteur en croissance.



La banque pense que la reprise de la 'value' pourrait s'inverser au cours des prochains mois expliquant notamment que " la performance relative des produits de luxe devrait bénéficier de la nouvelle baisse des rendements obligataires réels qu'elle anticipe ".