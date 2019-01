Bank of America : Corporation a déposé un Formulaire 8-K

Bank of America Company (la « Société ») a informé ses actionnaires qu’elle a déposé un rapport de situation ponctuelle sur formulaire 8-K auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission ou « SEC ») le 16 janvier 2019, annonçant ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, déclarant un résultat net pour le quatrième trimestre de 7,3 milliards USD, soit 0,70 USD par action diluée, ainsi qu'un résultat net pour l'exercice de 28 milliards USD, soit 2,61 USD par action diluée.

Points financiers marquants du 4e trimestre 20181

Le résultat net de 7,3 milliards USD a augmenté de 208 % (39 % d’ajustement pour l’impact de la Loi fiscale (Tax Act) en 2017) 2 , stimulé par le solide levier d’exploitation continu et la qualité des actifs, ainsi que par le bénéfice de la réforme fiscale affectant 2018.

Les bénéfices dilués par action de 0,70 USD ont augmenté de 250 % (49 % sur une base ajustée) 2

Le résultat avant impôt de 8,7 milliards USD a augmenté de 41 % (22 % sur une base ajustée) 2

Le revenu net d'intérêts (RNI) a augmenté de 11 % (6 % sur une base ajustée) 2 pour atteindre 22,7 milliards USD, reflétant les avantages découlant des taux d'intérêt plus élevés ainsi que de la croissance des prêts et des dépôts

Rendement net de l'intérêt (base EEI) de 2,48 %, soit une hausse de 9 pb

La provision pour créances irrécouvrables a reculé de 96 millions USD pour atteindre 905 millions USD Le coefficient des radiations nettes est en repli à 0,39 %.

Les frais hors intérêts ont chuté de 141 millions USD, soit 1 %, pour se situer à 13,1 milliards USD ; le coefficient d’efficacité s'est amélioré, pour se situer à 58 %

Les soldes moyens des prêts et baux dans les segments commerciaux ont progressé de 25 milliards USD, soit 3 %, pour atteindre 881 milliards USD Les prêts à la consommations ont enregistré une hausse de 4 % et les prêts commerciaux de 2 %

Les soldes des dépôts moyens ont progressé de 51 milliards USD, soit 4 %, pour atteindre 1,3 billion USD

Rachat de 20,1 milliards USD d’actions ordinaires et versement de 5,4 milliards USD en dividendes d’actions ordinaires au cours de 2018

Faits saillants financiers des segments commerciaux pour le 4e trimestre 20181,3

Services bancaires aux particuliers

Le résultat net a augmenté de 52 % pour atteindre 3,3 milliards USD

Les prêts ont progressé de 5 % et s’établissent à 290 milliards USD

Les dépôts ont progressé de 3 % pour atteindre 687 milliards USD

Les flux du client de courtage Merrill Edge sur l’ensemble de l’exercice ont atteint 25 milliards USD

Amélioration du ratio d’efficacité qui atteint 45 %

Le nombre d'utilisateurs des services bancaires mobiles se situent à 26,4 millions, soit une hausse de 9 %

Les paiements de détail ont atteint 721 milliards USD, soit une hausse de 7 %

Gestion mondiale du patrimoine et des investissements

Le résultat net a augmenté de 43 % pour atteindre 1,1 milliard USD

La marge avant impôt a augmenté, passant à 29 %

Les flux de soldes clients sur l’ensemble de l’exercice s’établissent à 56 milliards USD

Les prêts ont progressé de 4 %, passant à 164 milliards USD

Croissance organique des nouveaux ménages ML plus de 4 fois supérieure à celle de 2017

Services bancaires mondiaux

Le résultat net a augmenté de 25 % pour atteindre 2,1 milliards USD

Les frais bancaires d’investissement atteignent 1,3 milliard USD pour l’ensemble de la société (hors auto-géré)

Les prêts ont progressé de 2 %, pour se situer à 357 milliards USD

Les dépôts ont progressé de 9 %, pour atteindre 360 milliards USD

Le coefficient d’efficacité est resté faible à 42 %

Marchés internationaux

Le résultat net a augmenté de 20 % pour s’établir à 493 millions USD

Le chiffre d’affaires des ventes et du négoce a atteint 2,6 milliards USD, y compris l’ajustement de l’évaluation du débit (AED) net positif de 52 millions USD

Hors AED net, le chiffre d’affaires issu des ventes et du négoce a augmenté de 6 %, passant à 2,5 milliards USD Actions en hausse de 11 %, passant à 1,1 milliard USD FICC en baisse de 15 %, passant à 1,4 milliards USD



___________________ 1 Les Principaux résultats financiers, et les Principaux résultats par segments commerciaux doivent être comparés en glissement annuel par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, sauf indication contraire. Les soldes des prêts et des dépôts sont présentés sur une base moyenne, sauf indication contraire. 2 Le 22 décembre 2017, la Loi sur les réductions d’impôts et les emplois (la Loi fiscale) a été adoptée, laquelle comprenait une baisse du taux d’impôt sur les sociétés américaines, avec entrée en vigueur en 2018. La Loi fiscale a diminué le résultat net du quatrième trimestre 2017 de 2,9 milliards USD, soit 0,27 USD par action ordinaire diluée, ce qui comprenait une charge avant impôt de 0,9 milliard USD dans les autres revenus hors intérêts, essentiellement liée à la réévaluation de certains investissements énergétiques fiscalement avantageux, ainsi que 1,9 milliard USD de dépenses fiscales essentiellement liées à la réévaluation de certains éléments d’actif et de passif à impôt différé. Le résultat net ajusté, les bénéfices dilués par action, le résultat avant impôt ainsi que le chiffre d’affaires sont des mesures financières hors PCGA et excluent l’impact sur le quatrième trimestre 2017 de l’entrée en vigueur de la Loi fiscale. 3La société déclare les résultats opérationnels de ses quatre segments commerciaux et de Tous les autres sur une base d’équivalent entièrement imposable (EEI).

