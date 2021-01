Bank of America bat les estimations au T4 grâce au trading

(Reuters) - Bank of America a fait état mardi d'une baisse moins marquée que prévu de son bénéfice net au quatrième trimestre, le dynamisme de ses activités de trading ayant compensé le recul des activités de sa banque de détail.

Le résultat net attribuable aux actionnaires est tombé à 5,21 milliards de dollars (4,30 milliards d'euros) ou 0,59 dollar par action, contre 6,75 milliards un an plus tôt (0,74 dollar).

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 0,55 dollar par action, selon les données de Refinitiv.

La deuxième banque américaine par les actifs a accusé une baisse de 13% des revenus de sa banque de détail, à 8,2 milliards de dollars, pénalisés par la faiblesse des taux d'intérêt et le repli de l'activité de cartes de crédit.

Le revenu net d'intérêts, une mesure particulièrement scrutée de la performance d'une banque sur ses activités de prêts, a reculé de 16%. Au total, les revenus de Bank of America ont baissé de 10% au quatrième trimestre, à 20,1 milliards de dollars.

Signe de sa confiance dans la reprise économique, Bank of America a réduit de 828 millions de dollars ses provisions constituées pour faire face au risque de créances douteuses.

"Le dernier plan de relance, les progrès continus sur les vaccins (...) nous mettent en bonne position alors que la reprise se poursuit", a commenté le PDG Brian Moynihan.

Les revenus de la banque issus du trading ont atteint 3 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 2,8 milliards un an plus tôt, une performance qui fait écho aux résultats publiés par les concurrents JPMorgan Chase et Citigroup.

La banque américaine a par ailleurs déclaré que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre.

