Bank of America : les dépenses des consommateurs en cartes sont en hausse depuis 2021 dans toutes les catégories de revenus

La banque a déclaré que les dépenses totales par carte de débit et de crédit ont augmenté de 13% en avril par rapport à l'année précédente, grâce à de fortes augmentations des dépenses de voyage et de divertissement.

Par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie, les dépenses par carte par ménage ont augmenté de près de 24 %, les dépenses des clients ayant moins de 50 000 $ de revenu annuel ayant augmenté de 33 %.

Les tendances en matière de dépenses sont un indicateur très surveillé de la santé financière des consommateurs, d'autant plus que la forte inflation aux États-Unis a fait grimper le prix des biens de consommation courante, comme certains produits alimentaires, de pourcentages à deux chiffres.

Les dirigeants des banques et les agences de notation de crédit affirment qu'en moyenne, le consommateur est en bonne forme, avec des soldes de comptes chèques élevés et un faible endettement. Toutefois, certains signes indiquent que les consommateurs à faible revenu et ceux dont le score de crédit est faible pourraient être lésés par la hausse des prix.

Les données de Bank of America montrent que les niveaux de dépenses des consommateurs sont encore bien supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie du COVID-19.

Le total des paiements en avril était de 25 % supérieur à celui de l'année précédente, stimulé en partie par les paiements d'impôts en milieu de mois. En comparaison, l'année dernière, les paiements d'impôts n'étaient pas dus avant le 21 mai en raison d'une rare prolongation accordée par l'Internal Revenue Service américain.

"Si la hausse de l'inflation entraîne une augmentation des dépenses, il est clair que la force des consommateurs va au-delà", a écrit David Tinsley, directeur de l'Institut Bank of America, dans le rapport.