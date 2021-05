Bank of America : l'optimisme à tout crin des gestionnaires d'actifs 19/05/2021 | 10:34 Envoyer par e-mail :

« Le sentiment des investisseurs est clairement haussier », selon le sondage réalisé par Bank of America auprès des gérants au niveau mondial effectué au début de ce mois. Ils sont 69% en net, un niveau jamais égalé, à anticiper une croissance et une inflation supérieure à leur tendance. Dans ce contexte, les gestionnaires d'actifs favorisent logiquement les matières premières, les banques, les valeurs industrielles...



L'inflation est de nouveau le risque le plus important pour les marchés, suivi par le revirement de la politique monétaire des Banques centrales et l'existence d'une bulle sur les marchés. Le Covid arrive seulement en quatrième position.



Le niveau moyen des liquidités dans leurs portefeuilles est resté stable à 4%.





