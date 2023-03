Bank of America a procédé à une poignée de nominations au sein de son équipe de banque d'investissement chargée de conseiller les entreprises européennes du secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), selon un mémo interne consulté par Reuters.

La note, confirmée par un porte-parole de Bank of America, indique que la banque américaine a nommé les vétérans Alexandre Gafsi et Emmanuel Hibou à la présidence de la banque d'investissement TMT en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) afin de "se concentrer pleinement sur la couverture de certains de nos clients clés".

Elle a également nommé Thomas Koehrer et James Robertson co-responsables de la banque d'investissement TMT pour la région EMEA.

Peter Luck, qui était co-responsable de la banque d'investissement au Royaume-Uni avec Robertson, assume désormais l'entière responsabilité du Royaume-Uni.

Ces changements font suite à une baisse des fusions et acquisitions (F&A) et de l'activité sur les marchés des capitaux l'année dernière, en raison de l'incertitude économique et des coûts d'emprunt élevés dus à la hausse des taux d'intérêt.

Toutefois, bien que l'enthousiasme des investisseurs se soit refroidi à l'égard des entreprises technologiques, le secteur des TMT est resté l'un des plus actifs en matière de fusions et acquisitions en 2022, représentant environ un quart de la valeur globale des transactions, selon une étude de la société de conseil PwC.