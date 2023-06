Ces entreprises sont dirigées par 1 500 entrepreneurs issus de la diversité et emploient plus de 21 000 personnes.

NEW YORK (Reuters) - Bank of America Corp a annoncé jeudi avoir engagé plus de 500 millions de dollars de prises de participation dans des fonds dirigés par des entrepreneurs issus de minorités et des femmes, soit plus du double de son engagement initial de 200 millions de dollars.

La banque a engagé des fonds propres dans plus de 150 fonds, qui ont investi à ce jour dans plus de 1.000 entreprises réparties dans 40 Etats.