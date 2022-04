Bank of America soutient la proposition de la SEC pour la divulgation des risques climatiques

La Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a dévoilé le mois dernier le projet de règle, visant à aider les investisseurs à mieux comprendre les "impacts matériels réels ou probables" que les risques liés au climat auront sur les activités, la stratégie et les perspectives d'une entreprise.

"Nous pensons que la proposition est constructive et va dans la bonne direction", a déclaré Paul Donofrio, responsable de la durabilité chez Bank of America, la deuxième plus grande banque du pays par ses actifs.

Parmi les principales exigences de la règle proposée, les entreprises doivent divulguer leurs propres émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, connues sous le nom d'émissions de portée 1 et 2, ainsi que celles générées par les fournisseurs et les partenaires, connues sous le nom d'émissions de portée 3.

"Nous sommes tous d'accord pour que les entreprises fournissent au marché des informations qui aideront tout le monde à comprendre quel est le statut des émissions d'une entreprise et quels sont ses plans pour atteindre le niveau net zéro... afin que les participants au marché puissent allouer des capitaux (comme ils le souhaitent)", a déclaré M. Donofrio aux journalistes.

M. Donofrio, qui a été pendant six ans le directeur financier de la banque, a mis en garde contre le fait que les émissions Scope 3 sont actuellement difficiles à calculer avec précision pour la majorité des entreprises, mais a déclaré que la banque était favorable à l'introduction progressive de ces divulgations.

"Les divulgations Scope 3, aujourd'hui, pourraient être sujettes à beaucoup d'incertitude, n'obtiendraient pas l'assurance, ne seraient donc pas dignes de confiance et cela pourrait remettre en question d'autres divulgations", a déclaré Donofrio.

Il a ajouté que la banque soutient un prix sur le carbone, qui pourrait refléter "son véritable coût pour la société afin que les gens voient la valeur de ces investissements".