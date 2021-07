Bank of China reçoit le feu vert de la Finma pour Genève

Genève (awp) - Bank of China a reçu le feu vert de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour l'ouverture de sa filiale à Genève, laquelle a également achevé son processus d'inscription sur le registre du commerce le 15 juin.

Le communiqué du groupe paru lundi précise que "la Suisse est l'un des premiers pays occidentaux à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine et le premier pays européen à avoir signé un accord de libre-échange" avec l'Empire du Milieu, dont elle aussi le septième partenaire commercial en Europe.

L'établissement chinois s'engagera "à construire un pont pour le commerce et les investissements sino-suisses et jouera un rôle de passerelle dans la promotion des échanges économiques, commerciaux et financiers".

