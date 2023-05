Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, espère qu'une récente décision de la Cour suprême limitant la portée des poursuites pour fraude renforcera sa défense alors qu'il se bat contre les accusations découlant de l'effondrement de sa bourse de cryptomonnaies. Toutefois, selon des experts juridiques, les chances de M. Bankman-Fried d'obtenir un non-lieu restent minces.

Le 8 mai, M. Bankman-Fried a demandé au juge de district Lewis Kaplan de rejeter la plupart des charges retenues contre lui, arguant que certaines d'entre elles étaient fondées sur une théorie de la fraude qui consiste à priver une victime d'informations ayant une valeur économique plutôt que de biens tangibles.

Quelques jours plus tard, la Cour suprême des États-Unis a invalidé cette théorie connue sous le nom de "droit de contrôle" en annulant la condamnation d'un cadre du secteur de la construction de Buffalo accusé de truquage d'appels d'offres. La Cour a déclaré que cette théorie était "incompatible avec la structure et l'histoire des lois fédérales sur la fraude".

Les avocats de Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable, ont déclaré dans une lettre adressée le 12 mai au juge de district Lewis Kaplan, qui supervise son affaire, que la décision de la Cour suprême avait une "incidence directe" sur son affaire.

Toutefois, des experts juridiques ont déclaré que dans le cas de Bankman-Fried, les procureurs peuvent en fait mettre en évidence les biens tangibles que les victimes ont perdus.

"Si les clients ont remis leur argent à FTX sur la base de déclarations prétendument frauduleuses de M. Bankman-Fried, le gouvernement pourrait faire valoir qu'il s'agit d'une privation de biens", a déclaré Mark Kasten, avocat chez Buchanan Ingersoll & Rooney à Philadelphie.

Les représentants de Bankman-Fried se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole du bureau du procureur de Manhattan, qui a jusqu'au 29 mai pour répondre à la requête en irrecevabilité de Bankman-Fried, s'est refusé à tout commentaire.

L'affaire Bankman-Fried s'inscrit dans le cadre d'une intensification de la répression des abus présumés des bourses d'actifs numériques par les procureurs et les régulateurs américains, à la suite de la chute de la valeur du bitcoin et d'autres jetons l'année dernière, lorsque les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt. Les autorités affirment que M. Bankman-Fried a présenté FTX comme une plateforme sûre et responsable dans un secteur volatil, alors même qu'il détournait les fonds de ses clients.

BANKMAN-FRIED FAIT FACE À PLUSIEURS CHEFS D'ACCUSATION

M. Bankman-Fried, âgé de 31 ans, a profité de l'essor du bitcoin et d'autres actifs numériques pour accumuler une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars avant que FTX ne déclare faillite en novembre. La bourse a implosé après une vague de retraits de clients à la suite d'informations selon lesquelles elle avait mélangé des actifs avec Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried axé sur les cryptomonnaies.

Bankman-Fried pourrait avoir une meilleure chance de convaincre Kaplan qu'un chef d'accusation de fraude bancaire auquel il fait face repose sur la théorie du droit au contrôle et devrait être rejeté, a déclaré Paul Tuchmann, ancien procureur fédéral et actuel partenaire de Wiggin and Dana.

Ce chef d'accusation reproche à Bankman-Fried d'avoir dit à une banque californienne anonyme qu'il voulait ouvrir un compte pour une société de trading, mais que ce compte devait servir à traiter les dépôts et les retraits des clients de FTX. La banque lui aurait déjà dit qu'elle n'était pas disposée à traiter ce type de transactions.

"Il me semble logique d'affirmer que vous n'essayez pas d'obtenir de l'argent ou des biens lorsque vous mentez (...) pour ouvrir un compte", a déclaré M. Tuchmann.

Même si le chef d'accusation de fraude bancaire est rejeté, M. Bankman-Fried devra encore répondre de 12 autres chefs d'accusation lors de son procès du 2 octobre.

"SBF a une bataille difficile à mener", a déclaré Tim Howard, ancien procureur fédéral à Manhattan et actuel associé chez Freshfields, en se référant à Bankman-Fried par ses initiales. "Il devra prouver qu'aucune de ces théories de fraude n'est applicable pour échapper à sa responsabilité.