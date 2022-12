Bankman-Fried comparaîtra devant un tribunal des Bahamas ; les États-Unis dévoileront les charges retenues contre elle

L'audience aux Bahamas, un jour après son arrestation, sera la première apparition publique en personne de Bankman-Fried depuis l'effondrement stupéfiant de FTX, qui a déposé le bilan en novembre après avoir lutté pour lever des fonds alors que les traders se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures.

La police des Bahamas, où FTX était basé, a déclaré que le trentenaire a été arrêté après 18 heures lundi (2300 GMT) dans sa luxueuse communauté fermée appelée Albany dans la capitale, Nassau.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué lundi soir que l'arrestation avait eu lieu à la demande du gouvernement américain et qu'un acte d'accusation contre Bankman-Fried serait dévoilé mardi.

Un avocat de Bankman-Fried n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit extradé vers les États-Unis.

Il n'était pas clair dans l'immédiat ce qui se passerait à l'audience ou si Bankman-Fried déciderait de se battre contre l'extradition, ce qui pourrait donner lieu à une bataille à fort enjeu.

La police des Bahamas a déclaré dans un communiqué qu'il avait été arrêté en raison de "diverses infractions financières aux lois des États-Unis, qui sont également des infractions" aux Bahamas.

Les accusations américaines comprennent la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude sur titres, le complot de fraude sur titres et le blanchiment d'argent, a rapporté le New York Times lundi, citant une personne familière avec l'affaire.

Bankman-Fried s'est excusé auprès de ses clients et a reconnu des manquements en matière de surveillance chez FTX, mais a déclaré qu'il ne pensait pas personnellement avoir une quelconque responsabilité pénale.

Les accusations devraient intervenir quelques heures seulement avant que Bankman-Fried ne doive témoigner devant le Congrès au sujet de l'effondrement de la bourse.

Il a déclaré avoir été poussé à nommer John Ray comme nouveau directeur général par les avocats qui conseillaient sa société à l'époque, selon une ébauche de ses remarques préparées, vue par Reuters.

Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a profité du boom des cryptomonnaies pour en faire l'une des plus grandes bourses de jetons numériques au monde. Forbes a évalué sa valeur nette il y a un an à 26,5 milliards de dollars, et il est devenu un bailleur de fonds important des campagnes politiques américaines, des médias et d'autres causes.

La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried ait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour sa société de trading propriétaire, Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes familières avec l'affaire. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients s'étaient volatilisés, ont précisé ces personnes.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.

Le bureau du procureur américain de Manhattan, dirigé par le procureur Williams, vétéran de la fraude en matière de valeurs mobilières, a commencé à la mi-novembre à enquêter sur la manière dont FTX a traité les fonds des clients, a déclaré à Reuters une source ayant connaissance de l'enquête.

La U.S. Securities and Exchange Commission a autorisé séparément des poursuites contre Bankman-Fried, qui seront également déposées publiquement mardi, a déclaré Gurbir Grewal, fonctionnaire de la SEC, dans un communiqué.

Ray devrait dire aux membres du Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis que la bourse de cryptomonnaies avait des "pratiques de gestion inacceptables", y compris le mélange d'actifs et le manque de contrôles internes, selon les remarques préparées.