Bankman-Fried dit qu'il témoignera devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis

La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis prévoit de tenir une audience en décembre pour enquêter sur l'effondrement de FTX et s'attend à entendre les sociétés et les personnes impliquées, y compris le fondateur et PDG Bankman-Fried.

La semaine dernière, la présidente du comité, Maxine Waters, a invité Bankman-Fried à participer à l'audience du comité le 13 décembre.

"Une fois que j'aurai fini d'apprendre et de revoir ce qui s'est passé, j'estimerais qu'il est de mon devoir de me présenter devant la commission et de m'expliquer", a écrit le fondateur et ancien PDG de FTX dans une réponse à Waters.

Bankman-Fried a ajouté qu'il n'était pas certain que cela se produise avant le 13 décembre.

Il a rejeté les suggestions de fraude dans une série d'interviews la semaine dernière après que l'effondrement de sa société ait stupéfié les investisseurs et laissé les créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars.

FTX a déposé le bilan en novembre après une semaine au cours de laquelle une fusion possible avec la bourse de crypto-monnaies rivale Binance a échoué, Bankman-Fried a été accusé de canaliser les dépôts des clients vers la société de négociation affiliée à FTX, Alameda Research, et la bourse a subi des retraits d'environ 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.