Peu après que Bankman-Fried ait accepté de nommer Ray, il a reçu une "proposition de financement potentiel de milliards de dollars pour aider les clients à s'en sortir", écrit Bankman-Fried. Mais à ce moment-là, on lui a dit qu'il était trop tard pour annuler la démarche.

Bankman-Fried, qui a été arrêté plus tôt ce lundi aux Bahamas, n'a pas pu être joint pour un commentaire. Sullivan and Cromwell, FTX et John Ray n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.